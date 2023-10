Molecules coltach ri peptide a lorgar anns a’ chruinne-cè: a’ lorg tùsan beatha

By

Tha leasachaidhean ùra ann am mapadh amharc air nochdadh gu bheil moileciuilean coltach ri peptide anns a’ chruinne-cè, a’ tilgeil solas air tùs beatha. Chaidh an teileasgop IRAM 30m a chleachdadh gus seallaidhean mapaidh a dhèanamh air dà phrìomh mholacile coltach ri peptide, HCONH2 agus CH3CONH2, taobh a-staigh togalach Sagittarius B2 (Sgr B2).

Le bhith a’ dèanamh anailis air seachd eadar-ghluasadan de HCONH2 agus còig eadar-ghluasadan de CH3CONH2, tha luchd-saidheans air a bhith comasach air cuairteachadh spàsail nam moileciuil sin a mhapadh agus tuairmse a dhèanamh air an teòthachd excitation agus dùmhlachd colbh ann an cèis moileciuil Sgr B2. Chaidh an dàta seo fhaighinn tro diagraman cuairteachaidh.

Tha na co-dhùnaidhean gu sònraichte cudromach leis gur e HCONH2 agus CH3CONH2 an dà mholacile as sìmplidh a tha coltach ri peptide, le dlùth cheangal ri blocaichean togail beatha. Tha làthaireachd nam moileciuil sin anns a’ chruinne-cè a’ nochdadh gum faodadh na suidheachaidhean a tha riatanach airson beatha a chruthachadh a bhith nas cumanta na bhathas a’ creidsinn roimhe.

Tha an sgrùdadh a’ nochdadh gu bheil teòthachd excitation HCONH2 ag atharrachadh thairis air cèis moileciuil Sgr B2, a’ toirt sealladh dhuinn air na pròiseasan ceimigeach iom-fhillte a tha a’ gabhail àite san roinn seo. A bharrachd air an sin, le bhith a’ gabhail ris an aon teòthachd excitation ri HCONH2, tha luchd-saidheans cuideachd air dùmhlachd colbh CH3CONH2 a thomhas.

Tha an lorg seo a’ fosgladh slighean ùra de rannsachadh air tùsan beatha, a’ toirt dàta luachmhor do luchd-saidheans gus tuigse nas fheàrr fhaighinn air na pròiseasan ceimigeach a tha a’ tachairt anns a’ chruinne-cè. Mar a tha teicneòlas a’ leantainn air adhart a’ dol air adhart, is dòcha gun lorgadh tuilleadh amharc mapaidh agus mion-sgrùdadh air moileciuilean coltach ri peptide ann an diofar roinnean seallaidhean eadhon nas inntinniche mu bhlocaichean togail beatha.

Ceistean Bitheanta

C: Dè a th’ ann am moileciuilean coltach ri peptide?

Tha moileciuilean coltach ri peptide nan moileciuilean organach a tha coltach ri structar bunaiteach peptides, a tha nam pàirtean riatanach de phròtainean agus aig a bheil pàirt deatamach ann am pròiseasan bith-eòlasach.

C: Ciamar a chaidh na moileciuilean coltach ri peptide sin a lorg?

Chaidh beachdan mapaidh de HCONH2 agus CH3CONH2 a dhèanamh a’ cleachdadh an teileasgop IRAM 30m a dh’ ionnsaigh ionad Sagittarius B2 (Sgr B2). Chaidh diofar eadar-ghluasadan de na moileciuilean sin a sgrùdadh gus an cuairteachadh spàsail a mhapadh agus gus tuairmse a dhèanamh air an teòthachd excitation agus dùmhlachd colbh.

C: Dè tha an lorg seo a 'ciallachadh airson tùsan beatha?

Tha làthaireachd mholacilean coltach ri peptide anns a’ chruinne-cè a’ nochdadh gum faodadh na suidheachaidhean a tha riatanach airson beatha a chruthachadh a bhith nas cumanta na bhathas a’ creidsinn roimhe. Tha an lorg seo a’ toirt sealladh luachmhor air na pròiseasan ceimigeach a tha a’ tachairt anns a’ chruinne-cè agus a’ cur ri ar tuigse mu thùsan ar beatha.