Bidh Mills CNC a’ taisbeanadh SYNERGi Premier Cell aig Taigh Fosgailte FANUC

Tha Mills CNC, an neach-cuairteachaidh sònraichte de dh’ innealan inneal DN Solutions ’agus Zayer anns an RA agus Èirinn, a’ taisbeanadh cealla saothrachaidh fèin-ghluasadach SYNERGi Premier aig tachartas taigh fosgailte FANUC a thèid a chumail eadar 14-16 Samhain. Tha an taisbeanadh seo a’ nochdadh eòlas Mills CNC mar phrìomh sholaraiche de shiostaman fèin-ghluasaid adhartach do luchd-saothrachaidh phàirtean.

Tha cealla SYNERGi Premier na fhuasgladh saothrachaidh fèin-ghluasadach ùr-nodha air a dhealbhadh gus cinneasachd agus èifeachdas àrdachadh. Bidh e ag aonachadh innealan-fuadain FANUC, innealan inneal, agus teicneòlasan ùr-nodha eile gus pròiseasan toraidh a sgioblachadh. Tha an cealla a’ toirt barrachd sùbailteachd do luchd-saothrachaidh, a’ toirt cothrom dhaibh co-phàirtean àrd-inbhe a thoirt gu buil le glè bheag de eadar-theachd daonna.

Aig taigh fosgailte FANUC, tha Mills CNC ag amas air comasan agus buannachdan cealla SYNERGi Premier a nochdadh do phroifeiseantaich gnìomhachais agus luchd-co-dhùnaidh. Bidh an tachartas mar àrd-ùrlar gus na h-adhartasan as ùire ann an teicneòlas fèin-ghluasaid is saothrachaidh a thaisbeanadh.

Tha Muilnean CNC air cliù làidir a stèidheachadh airson a bhith a’ lìbhrigeadh fhuasglaidhean ùr-ghnàthach don ghnìomhachas saothrachaidh. Mar an neach-cuairteachaidh sònraichte de dh’ innealan inneal DN Solutions ’agus Zayer, tha a’ chompanaidh a ’toirt uidheamachd àrd-ìre agus seirbheis air leth do luchd-ceannach. Tha an eòlas aca ann an siostaman fèin-ghluasaid adhartach a’ toirt comas do luchd-saothrachaidh phàirtean an obair as fheàrr a dhèanamh agus fuireach air adhart ann an gnìomhachas a tha ag atharrachadh gu luath.

Gu h-iomlan, tha taisbeanadh cealla Premier SYNERGi aig taigh fosgailte FANUC a’ nochdadh dealas Mills CNC airson taic a thoirt don roinn saothrachaidh le bhith a’ toirt seachad fuasglaidhean fèin-ghluasaid ùr-nodha. Tron co-obrachadh le companaidhean a tha air thoiseach air gnìomhachas leithid FANUC, tha Mills CNC a’ leantainn air adhart a’ stiùireadh ùr-ghnàthachadh agus èifeachdas anns a’ ghnìomhachas saothrachaidh.

Mìneachaidhean:

- Cell saothrachaidh fèin-ghluasadach: siostam a tha a’ cothlamadh diofar theicneòlasan saothrachaidh agus co-phàirtean fèin-ghluasaid gus pròiseasan toraidh a bharrachadh.

- Dèanadair co-phàirtean: Companaidh a bhios a’ dèanamh phàirtean no co-phàirtean fa leth airson toraidhean no siostaman nas motha.

stòran:

- Muilnean CNC: [URL stòr]

- FANUC: [stòr URL]