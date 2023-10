A’ làimhseachadh Quantum Enanglement gus Buaidh Siubhail Ùine a shamhlachadh

Tha luchd-saidheans air dòigh a leasachadh airson gluasad cuantamach a làimhseachadh gus buaidh siubhal ùine a shamhlachadh. Tha ceangal cuantamach na iongantas far a bheil dà ghràinean a’ fàs ceangailte gu neo-shoilleir, le na feartan agus na tomhasan aca ceangailte ge bith dè an astar a tha eatorra. Tha seo air a mhìneachadh mar “gnìomh eagallach air astar” le Albert Einstein.

Tha an luchd-rannsachaidh air an dòigh seo airson a bhith a’ làimhseachadh ceangal cuantamach le meata-eòlas cuantamach, dòigh-obrach a thathar a’ cleachdadh airson tomhasan fìor mhothachail stèidhichte air teòiridh cuantamach. Is e an t-amas a bhith a’ tuigsinn phenomena cuantamach nas fheàrr, seach a bhith a’ togail inneal ùine.

Le bhith a’ cleachdadh an dòigh ùr, tha an luchd-saidheans air a bhith comasach air lùban dùinte coltach ri ùine (CTCn) a chruthachadh, a tha nan slighean beachd-bharail airson cruinne-cè gu lèir far am bi ùine a’ tilleadh bho àm gu àm gu staid nas tràithe. Ged nach deach CTCn fhaicinn fhathast, tha an luchd-rannsachaidh den bheachd gum faodadh an obair aca seallaidhean a thoirt seachad mu bhith a’ fuasgladh dhuilgheadasan a bha do-dhèanta roimhe seo a’ cleachdadh buaidhean cuantamach.

Mhìnich prìomh ùghdar an sgrùdaidh, Dàibhidh Arvidsson-Shukur, mar a chaidh na co-dhùnaidhean aca a chuir an gnìomh: “Bidh an atharrais againn a’ cleachdadh làimhseachadh quantum entanglement gus sealltainn mar a dh’ fhaodadh tu na gnìomhan a rinn thu roimhe atharrachadh gus dèanamh cinnteach gur e an toradh deireannach am fear a tha thu ag iarraidh. ” Dh’ fhaodadh am bun-bheachd seo a bhith air a choimeas ri bhith a’ cur tiodhlac gu cuideigin gun eòlas air an liosta mhiann aca ro-làimh, ach a bhith comasach air an tiodhlac atharrachadh gu ath-ghnìomhach a’ cleachdadh fiosrachadh a gheibhear nas fhaide air adhart.

Tha e cudromach cuimhneachadh gu bheil cothrom 75 sa cheud aig an atharrais fàiligeadh, ach le bhith a’ cleachdadh criathrag cuidichidh sin le bhith a’ cuir às do bhuilean nach eileas ag iarraidh. Tha an luchd-rannsachaidh a’ daingneachadh gu bheil an obair aca ag amas air a bhith ag àrdachadh ar tuigse air uinneanan cuantamach seach a bhith a’ cruthachadh fìor chomasan siubhail ùine.

