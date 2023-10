Ag atharrachadh giùlan an t-solais: Buaidhean pseudogravity ann an criostalan photonic

Tha luchd-rannsachaidh air adhartas mòr a dhèanamh ann a bhith a’ làimhseachadh solas mar gum biodh e a’ faighinn eòlas air buaidh grabhataidh. Air fhoillseachadh anns an iris Physical Review A air 28 Sultain, 2023, tha buaidh aig na co-dhùnaidhean sin air optics, rannsachadh stuthan, agus leasachadh conaltradh 6G.

Tha teòiridh co-sheòrsachd Albert Einstein air a dhearbhadh o chionn fhada gum faod raointean grabhataidh slighe tonnan electromagnetic atharrachadh, a’ toirt a-steach tonnan electromagnetic solais agus terahertz. Tha luchd-saidheans air teòiridh a dhèanamh gum faodadh deformachadh criostalan anns an raon lùtha as ìsle atharrais a dhèanamh air buaidhean grabhataidh, a’ cruthachadh iongantas ris an canar pseudogravity.

Bha an sgioba de luchd-rannsachaidh air a stiùireadh leis an Àrd-ollamh Kyoko Kitamura bho Sgoil Innleadaireachd Ceumnaiche aig Oilthigh Tohoku ag amas air sgrùdadh a dhèanamh an gabhadh saobhadh uachdaran ann an criostalan photonic na buaidhean pseudogravity sin a ghineadh. Tha feartan sònraichte aig criostalan photonic a leigeas le luchd-saidheans giùlan solais taobh a-staigh nan criostalan a làimhseachadh agus a smachdachadh, ag obair mar “luchd-riaghlaidh trafaic” airson solas.

Le bhith a’ toirt a-steach saobhadh leusair, a tha a’ riochdachadh deformachadh mean air mhean air farsaingeachd cunbhalach nan eileamaidean taobh a-staigh nan criostalan photonic, b’ urrainn don luchd-rannsachaidh structar còmhlan photonic nan criostalan atharrachadh. Mar thoradh air an sin, lean sailean solais slighean lùbte taobh a-staigh nan criostalan, coltach ri slighe an t-solais a’ dol seachad air rud mòr speurail mar tholl dubh.

Chleachd na deuchainnean criostal photonic air a shaobhadh le silicon le seasmhach glùine prìomhach de 200 micrometers agus tonnan terahertz. Chaidh crìonadh nan tonnan sin a dhearbhadh gu soirbheachail, coltach ris an dòigh anns a bheil grabhataidh a’ lùbadh slighean nithean.

Thug an t-Àrd-ollamh Co-cheangailte Masayuki Fujita bho Oilthigh Osaka fa-near gum faodadh an stiùireadh giùlan a-staigh a chaidh fhaicinn taobh a-staigh raon terahertz a bhith air a chleachdadh ann an conaltradh 6G. A bharrachd air an sin, tha na co-dhùnaidhean sin a’ taisbeanadh mar as urrainn do chriostalan photonic buaidh grabhataidh a chleachdadh, a’ fuasgladh na slighe airson adhartasan ann am fiosaig graviton.

Tha an rannsachadh seo a’ fosgladh chothroman ùra ann an raon rannsachadh optics agus stuthan, a bharrachd air a bhith a’ tabhann adhartasan a dh’fhaodadh a bhith ann an teicneòlasan conaltraidh. Le bhith ag atharrachadh agus a’ cumail smachd air giùlan an t-solais a’ cleachdadh saobhadh leusair ann an criostalan photonic, faodaidh luchd-saidheans tuilleadh lèirsinn fhuasgladh air nàdar bunaiteach an t-solais agus na cruinne-cè.

Àireamh an iris:

Nanjyo, K., et al. (2023) Sguabadh tonnan electromagnetic le pseudogravity ann an criostalan photonic air a shaobhadh. Lèirmheas Corporra A. doi:10.1103/PhysRevA.108.033522

Stòr: Oilthigh Tohoku