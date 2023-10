Misean Mars Orbiter-2: A’ sgrùdadh Mars le luchdan pàighidh cumhachdach

Tha na h-Innseachan ag ullachadh airson clach-mhìle eile ann an sgrùdadh fànais leis an ath Mars Orbiter Mission-2, ris an canar cuideachd Mangalyaan-2. Bidh am misean seo uidheamaichte le raon farsaing de luchdan pàighidh saidheansail, gach fear aig diofar ìrean leasachaidh.

Is e aon de na prìomh luchdan pàighidh an Mars Orbit Dust Experiment (MODEX), a bhios gu mòr an sàs ann a bhith a’ dearbhadh gu bheil fàinneachan barantaichte Martian ann agus a’ lorg cò às a thàinig duslach. Dh’ fhaodadh an duslach tighinn bho ghealachan enigmatic Mars, Phobos agus Deimos. Bheir tuigse air tùs an duslach seo sealladh luachmhor air pròiseasan geòlais air Mars.

Is e uallach pàighidh cudromach eile an deuchainn Radio Occultation (RO), a chuireas fòcas air a bhith a’ tomhas ìomhaighean dùmhlachd neodrach agus dealanach ann an àile Martian. Le bhith a’ cleachdadh inneal-sgaoilidh microwave, tha an deuchainn seo ag amas air tuigse nas doimhne fhaighinn air co-dhèanamh agus giùlan an àile. Bidh an dàta seo deatamach airson sgrùdadh a dhèanamh air gnàth-shìde agus pàtrain sìde air Mars.

Bidh misean Mangalyaan-2 cuideachd a’ nochdadh an Spectrometer Ion Sunndach (EIS), a nì sgrùdadh air na gràineanan lùthmhor ann an àrainneachd Martian. Cuidichidh seo le luchd-saidheans sgrùdadh a dhèanamh air an eadar-obrachadh eadar gaoth na grèine agus àile Martian, a’ tilgeil solas air raon magnetach a’ phlanaid agus a bhuaidh air an àile.

A bharrachd air an sin, giùlainidh am misean an Langmuir Probe agus an Electric Field Experiment (LPEX). Bidh na h-ionnstramaidean sin a’ tomhas raointean dealain agus dùmhlachd plasma anns an ionosphere Martian, a’ toirt seachad dàta luachmhor mun àile àrd agus an eadar-obrachadh le gaoth na grèine.

Tha gealladh mòr aig Mars Orbiter Mission-2 airson ar n-eòlas air a’ Phlanaid Dhearg a leudachadh. Le bhith a’ cleachdadh na h-uallaichean pàighidh cumhachdach sin, tha ISRO ag amas air dàta luachmhor a chruinneachadh mu àile Martian, duslach, agus ionosphere. Cuiridh na beachdan a gheibhear bhon mhisean seo ri ar tuigse air pròiseasan geòlais agus àile Mars.

Mìneachaidhean:

1. Pàighidhean: Innealan no uidheamachd air an giùlan le bàta-fànais gus gnìomhan saidheansail no teicnigeach sònraichte a choileanadh.

2. Mars Orbit Dust Experiment (MODEX): Uallach pàighidh saidheansail a tha ag amas air dearbhadh gu bheil fàinneachan Martian ann agus sgrùdadh a dhèanamh air tùs agus sgrìobhadh duslach.

3. Deuchainn Radio Occultation (RO): Uallach pàighidh a bhios a’ tomhas pròifilean dùmhlachd neodrach agus dealanach ann an àile Martian a’ cleachdadh teicneòlas microwave.

4. Spectrometer Ion lùthmhor (EIS): Ionnsramaid saidheansail a bhios a 'dèanamh anailis air mìrean lùthmhor ann an àrainneachd Martian.

5. Langmuir Probe agus Electric Field Experiment (LPEX): Innealan a bhios a 'tomhas raointean dealain agus dùmhlachd plasma anns an ionosphere Martian.

stòran:

- ISRO (Buidheann Sgrùdaidh Fànais Innseanach)