Ag ullachadh airson Beatha air a’ Ghealach agus Mars: Goireasan Fànais Analog

Tha cleachdadh na phàirt riatanach de bhith ag ullachadh airson tuineachadh daonna air a’ Ghealach no Mars. Gus atharrais air suidheachadh nan àrainneachdan taobh a-muigh sin, thathas a’ togail ‘àiteachan’ ris an canar goireasan fànais analog an seo air an Talamh. Ged is dòcha nach bi an t-eòlas ag ath-aithris dìth cuideim gu h-iomlan, tha na goireasan sin ag amas air diofar thaobhan den cheann-uidhe a tha san amharc a shamhlachadh, ge bith an e a’ Ghealach, Mars no stèisean fànais a th’ ann.

Tha na goireasan fànais analog seo a’ frithealadh dà adhbhar. An toiseach, bidh iad a’ toirt seachad trèanadh do speuradairean, gan cuideachadh a’ faighinn eòlas air na dùbhlain gun samhail a bhios romhpa san fhànais. San dàrna h-àite, tha iad a’ toirt seachad àrd-ùrlar do luchd-rannsachaidh sgrùdadh a dhèanamh air na giùlan agus na h-atharrachaidhean fios-eòlasach a dh’ fhulaing daoine fa leth a tha a ’fuireach ann an aonaranachd cuibhrichte fo chumhachan nàimhdeil agus mì-thlachdmhor.

Bidh luchd-rannsachaidh a’ cruinneachadh sampallan de spit speuradair, fual, fuil, agus stuth fecal gus sgrùdadh a dhèanamh air atharrachaidhean anns a’ mhicrobiome gut aca, ìrean cuideam, agus freagairtean dìon. Tha timcheall air 20 goireas fànais analog air feadh an t-saoghail, suidhichte ann an àiteachan fàsail a tha coltach ri cruthan-tìre planaidean eile. Mar eisimpleir, tha aon ghoireas den leithid a 'dol thairis air 1,200 troigh ceàrnagach agus tha e suidhichte air fàsach beinne ann an Hawaii aig àirde 8,200 troigh, mar sgàthan air cruth-tìre Martian.

Gus tuilleadh leasachaidh a dhèanamh air dearbhteachd, bidh luchd-còmhnaidh anns na goireasan fànais analog sin a’ conaltradh tro fhònaichean a bheir a-steach dàil comharra 20-mionaid, coltach ris na bhiodh eòlas san fhànais a-muigh. A bharrachd air an sin, bidh iad ag ithe biadhan reòta agus eadhon a’ todhar an cuid sgudail fhèin, a’ dèanamh atharrais air dùbhlain beatha air planaid eile.

Ach, faodaidh e a bhith dùbhlanach a bhith a’ fuireach anns na goireasan sin. Tha artaigil ann an Undark a’ soilleireachadh cùis boireannach saor-thoileach aig an robh duilgheadas ag ath-fhilleadh a-steach do bheatha chunbhalach às deidh dha ochd mìosan a chuir seachad ann an goireas analog Ruiseanach. Tha seo a’ moladh nach bu chòir dì-meas a dhèanamh air a’ bhuaidh saidhgeòlach a th’ aig aonaranachd agus cuibhreachadh anns na h-àrainneachdan samhlachail sin.

Gu crìch, tha àite deatamach aig goireasan fànais analog ann a bhith ag ullachadh dhaoine airson beatha air a’ Ghealach no Mars. Chan e a-mhàin gu bheil na h-àiteachan trèanaidh sin a’ cuideachadh speuradairean gu bhith eòlach air na suidheachaidhean sònraichte a choinnicheas iad ach bidh iad cuideachd a’ toirt seachad seallaidhean luachmhor do luchd-rannsachaidh air mar a bhios bodhaig is inntinn an duine ag atharrachadh gu fìor àrainneachdan. Le bhith a’ sgrùdadh giùlan, eòlas-eòlas, agus buaidhean saidhgeòlach a bhith beò anns na suidheachaidhean samhlachail sin, is urrainn dhuinn ullachadh nas fheàrr airson na dùbhlain a tha romhainn nuair a thèid sinn air adhart taobh a-muigh na Talmhainn.

Mìneachaidhean:

- Goireasan fànais analog: Àiteachan air an Talamh air an dealbhadh gus atharrais air suidheachadh planaidean eile no àrainneachdan fànais.

- Gut microbiome: A ’choimhearsnachd de meanbh-fhàs-bheairtean a tha a’ fuireach anns an t-slighe cnàmhaidh aig a bheil pàirt deatamach ann an cnàmhadh agus slàinte iomlan.

stòran:

Undork (chan eil URL air a thoirt seachad)