A’ dèanamh fios: Luchd-rannsachaidh gu soirbheachail a’ cuir suas nanoribbons graphene fa leth

Tha luchd-rannsachaidh aig Oilthigh Illinois Urbana-Champaign air dòigh a leasachadh airson “sreangadh suas” graphene nanoribbons (GNRs), clas de stuthan aon-thaobhach, a dh’ fhaodadh a bhith cudromach ann a bhith a’ sgèileadh innealan microelectronic. Chruthaich an sgioba fiosan meatailt aig ìre nanometer air GNRn fa leth a’ cleachdadh pròiseas stèidhichte air microscopaidh tunail sganaidh dìreach (STM). Tha an dòigh seo a’ ceadachadh fiosan meatailt a dhèanamh gu mionaideach ri GNRn sònraichte, a’ toirt air adhart gnìomhachd an uidheim a tha riatanach airson gnìomh transistor.

Thathas air a bhith a’ beachdachadh o chionn fhada air Graphene, sreath aon-atom-tiugh de dadaman gualain, mar stuth dealanach àrd-astar a dh’ fhaodadh a bhith comasach air silicon a chuir na àite. Ach, chan e semiconductor a th’ ann an graphene fhèin. Gus feartan semiconductor a bhrosnachadh ann an graphene, feumaidh e a bhith air a dhèanamh glè bheag no air a thogail ann an cumaidhean sònraichte, leithid riobanan. Anns an sgrùdadh seo, chaidh GNRan mionaideach atamach a cho-chur, agus chaidh ceanglaichean meatailt a chruthachadh gu soirbheachail.

Chleachd an sgioba miocroscop sganaidh tunail gus an uachdar a sganadh agus GNRn a chomharrachadh. Aon uair 's gun robh GNR air a lorg, chleachd an luchd-rannsachaidh an giùlan dealanach anns an STM gus tasgadh meatailt a bhrosnachadh agus na uèirichean a chruthachadh. Leig an dòigh uèiridh mionaideach seo le saothrachadh fo smachd ceangalaichean meatailt air na GNRn. Lorg an luchd-rannsachaidh cuideachd gun do dh’ atharraich caractar dealanach GNR nuair a chaidh na ceanglaichean meatailt a chuir an sàs, a’ nochdadh comas air na feartan aca atharrachadh a dh’aona ghnothach.

Is e aon bhuannachd den dòigh seo gu bheil e air a dhèanamh ann an àrainneachd falamh fìor àrd, a’ dèanamh cinnteach gu bheil an stuth fhathast saor bho stuthan truailleadh àile a dh’ fhaodadh coileanadh inneal a lughdachadh. Is e an ath cheum don sgioba rannsachaidh transistor gnìomh a chruthachadh a’ cleachdadh GNRn dèanta agus na feartan aige a thomhas.

Tha an t-adhartas seo ann a bhith a’ sreangadh GNRn fa leth a’ fosgladh chothroman ùra airson innealan dealanach àrd-astar a leasachadh agus a’ fuasgladh na slighe airson tuilleadh adhartais ann an teicneòlas stèidhichte air graphene.

Stòr: Colaiste Innleadaireachd Oilthigh Illinois Grainger