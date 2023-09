A’ digiteachadh iongantasan geòlais san Artaig: Stòr-dàta Modail Didseatach Svalbox

Is e stòr-dàta roinneil ùr a th’ ann an Stòr-dàta Modail Didseatach Svalbox (DMDb) a bheir cothrom do luchd-eòlais air modalan didseatach didseatach (DOMn) bho na h-eileanan iomallach Svalbard. Air fhoillseachadh anns an iris Geosphere, tha 135 DOM anns an stòr-dàta an-dràsta, a’ toirt seachad dàta bho 114 km2 den raon seo a tha doirbh faighinn thuige.

Tha DOMn nan riochdachaidhean didseatach trì-thaobhach de chreagan geòlais a tha air rannsachadh geo-eòlais an latha an-diugh ath-nuadhachadh. Bidh an Svalbox DMDb a’ fighe a-steach na modalan sin le dàta geo-eòlais eile, a’ toirt a-steach fiolm drone 3D, a’ toirt sealladh farsaing do gheeòlaichean air na cumaidhean geòlais san roinn shònraichte seo.

Tha an Svalbox DMDb a’ seasamh a-mach airson a bhith a’ cumail ri prionnsapalan FAIR (lorg, ruigsinneach, eadar-obrachail agus ath-chleachdadh), a’ ciallachadh gum bi e furasta an dàta agus meata-dàta a tha air a roinn san stòr-dàta a lorg, a ruigsinn agus a chleachdadh le luchd-rannsachaidh eile. Tha gach inntrigeadh san stòr-dàta a’ toirt a-steach dàta cuir a-steach amh agus dàta toraidh giullachd agus tha DOI ann airson lorg agus luaidh.

Tha an stòr-dàta seo gu sònraichte luachmhor dha luchd-eòlais a tha ag obair ann an Svalbard, a bharrachd air adhbharan foghlaim. Bidh na modalan didseatach a tha air an toirt seachad leis an Svalbox DMDb a’ leudachadh seusan an achaidh gu bràth agus a’ toirt cothrom air làraich a tha mar as trice do-ruigsinneach tro obair-làraich traidiseanta. Bidh seo a’ cuideachadh luchd-rannsachaidh le bhith ag ullachadh nas fheàrr airson turasan agus ag àrdachadh an tuigse air cruth-tìre Artaigeach a tha ag atharrachadh gu luath, agus a tha a’ faighinn atharrachaidhean mòra ri linn teicheadh ​​eigh-shruthan.

Is e aon eisimpleir sònraichte a chaidh a chomharrachadh anns a’ phàipear Geosphere am pròifil Festningen, an aon geotope aig Svalbard. Tha an t-iongnadh geòlais seo a’ dol thairis air 400 millean bliadhna agus a’ tabhann stratagrafaidheachd dìreach gun samhail thairis air tar-ghearradh 7 km. Bidh an Svalbox DMDb a’ gleidheadh ​​nan clàran geòlais sin ann an ùine, a’ dèanamh cinnteach gu bheil iad cudromach gu saidheansail airson nan ginealaichean ri teachd.

Tha an Svalbox DMDb a’ leantainn air adhart a’ leudachadh mar a thèid barrachd DOMn a chur ris an stòr-dàta. Tha cothrom air na modalan didseatach sin mar-thà air leantainn gu co-obrachaidhean agus foillseachaidhean, a’ cur ri adhartachadh rannsachadh saidheansail ann an eileanan Svalbard.

stòran:

- Stòr-dàta Modail Didseatach Svalbox (DMDb)

— Betlem, P. et al. (2021), A’ digiteachadh an t-sàrachadh igneous aig Hyperittfossen (Svalbox DOM 2020-0006), Geosphere, 17(5), 872–883, DOI: 10.1130/GES02323.1