Solas Dìomhaireachd agus Bang air a chluinntinn ann an ceann a tuath Melbourne, eòlaichean a ’lorg fhreagairtean

Bha luchd-còmhnaidh ann an ceann a tuath Melbourne air an sàrachadh le fras shoilleir de sholas orains agus an uairsin spreadhadh mòr a thachair dìreach ro 9f Diciadain. Chaidh dealbhan den tachartas a cho-roinn gu farsaing air na meadhanan sòisealta, a ’glacadh a’ mhòmaid nuair a chunnaic neach-còmhnaidh Doreen an iongantas agus e a ’faighinn rudeigin air ais bhon chàr aige. Air a bheò-ghlacadh leis an fhuaim, chaidh e air an t-sràid gus faighinn a-mach cò às a thàinig e.

A rèir Sean Scanlon, neach-còmhnaidh ann an Doreen, bha am fuaim eu-coltach ri rud sam bith a chuala e a-riamh. “Chrath seo an talamh agus thug e a h-uile nàbaidh a-mach às an dachaigh aca,” thuirt e ri 7NEWS. Cha robh an spreadhadh air a chuingealachadh ri Doreen a-mhàin, leis gu robh luchd-còmhnaidh ann am Mernda, Morang a Deas, Balwyn, Diamond Creek, agus Doncaster cuideachd ag aithris gun cuala iad brag àrd.

Tha ùghdarrasan agus eòlaichean ann an roinn an fhànais air am fàgail fo imcheist leis an tachartas, leis nach deach gnìomhachd meteorite sam bith a lorg san sgìre. Cha do chlàr Geoscience Astràilia gnìomhachd crith-thalmhainn sam bith, agus cha do lorg a’ chompanaidh dealain AusNet fianais sam bith de spreadhadh no milleadh. Dhearbh riaghaltas Bhictòrianach nach robh spreadhadh gun chead aig a' chuaraidh faisg air làimh no obair rathaid sam bith a' dol air adhart.

Chan e seo a’ chiad uair a tha leithid de thachartas air tachairt ann am Bhictòria. Anns an Lùnastal, chaidh ball den aon seòrsa solais fhaicinn anns na speuran còmhla ri àrdachadh mòr. Cho-dhùin a’ bhuidheann fànais nas fhaide air adhart gur e sprùilleach bho rocaid Ruiseanach Soyuz-2 a thàinig a-steach do dh’ àile na Talmhainn a-rithist.

Chan eil fios fhathast carson a bha an solas dìomhaireachd agus am brag ann an ceann a tuath Melbourne, a’ fàgail eòlaichean agus luchd-còmhnaidh gu dùrachdach a’ sireadh fhreagairtean. Tha ùghdarrasan a’ leantainn orra a’ sgrùdadh na thachair gus faighinn a-mach cò às a thàinig e agus cò às a thàinig e.

stòran:

- 7NEWS: https://7news.com.au/news/vic/melbourne-residents-startled-by-mystery-blast-c-5339127

- èirigh na grèine/Twitter: https://twitter.com/sunriseon7/status/1472356568095185411