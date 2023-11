Dàibheadh ​​​​a-steach do shaoghal ialtagan: A’ cur às do mhiotasan agus a’ sgrùdadh bhuannachdan

Tha ialtagan, gu tric air an riochdachadh mar chreutairean eagallach anns na meadhanan gnàthach, nan gaisgich gun mholadh den eag-shiostam againn. Gu mì-fhortanach, tha na meadhanan buailteach a bhith a’ faireachdainn sgeulachdan mu ialtagan, a’ cumail suas uirsgeulan gun stèidh agus ag àrach eagal neo-riatanach. Tha am beachd skewed seo gar casg bho bhith a’ tuigsinn gu fìrinneach a’ phàirt chudromach a th’ aig ialtagan san t-saoghal againn.

A dh’ aindeoin creideas mòr-chòrdte, chan e ialtagan na h-eucoraich a tha iad air an dèanamh a-mach. Gu dearbh, tha iad a’ toirt seachad grunn sheirbheisean eag-shiostam riatanach. Is e aon de na seirbheisean sin an comas smachd a chumail air àireamhan de mosgìotothan a tha a’ giùlan ghalaran agus plàighean àiteachais, a’ dìon slàinte dhaoine agus bàrr àiteachais gu neo-dhìreach. Tha àite cudromach aig ialtagan cuideachd ann an sgaoileadh sìol agus poileanachadh, a’ cuideachadh le bhith a’ cumail suas bith-iomadachd nar n-eag-shiostaman.

Nochd sgrùdadh eadar-nàiseanta o chionn ghoirid a rinn eòlaichean ann an taobh an iar na Roinn Eòrpa gu bheil droch bhuaidh aig dealbhan meadhanan de ialtagan mar chunnart do shlàinte dhaoine air oidhirpean glèidhteachais. Rinn an sgrùdadh mion-sgrùdadh air còrr air mìle artaigil meadhanan agus lorg e ged a bha artaigilean eag-eòlasach ag aithneachadh na chuir ialtagan gu math, bha an fheadhainn a bha ag amas air galairean gu ìre mhòr a’ nochdadh ialtagan ann an solas àicheil.

Le bhith a’ togail eagal agus mì-thuigse mu ialtagan, bidh na meadhanan a’ brosnachadh cultar de dh’ eagal a tha a’ lagachadh oidhirpean glèidhteachais leantainneach. Chan e a-mhàin gu bheil am fòcas ceàrr seo a’ cur bacadh air ar tuigse air na creutairean iongantach sin ach bidh e cuideachd a’ mairsinn stereotypes cronail.

Ach tha dòchas ann. Chuir an sgrùdadh cuideam air a’ phàirt dheatamach a dh’ fhaodadh a bhith aig craoladh meadhanan cothromach agus farsaing ann a bhith ag ath-dhealbhadh na h-aithris timcheall air ialtagan. Le bhith a’ soilleireachadh na diofar dhòighean anns am bi ialtagan a’ cur ri sunnd daonna agus slàinte eag-shiostam, faodaidh na meadhanan cuideachadh le bhith a’ dùnadh a’ bheàirn eadar beachd a’ phobaill agus fìrinn cho cudromach sa tha ialtagan.

Mar thoradh air a’ ghalair lèir-sgaoilte COVID-19, tha e eadhon nas cudromaiche sgeulachdan adhartach innse mu ialtagan. Ged a tha e fìor gun tàinig am bhìoras a rèir coltais bho ghnè ialtagan, tha e deatamach gun a bhith a’ brosnachadh ceangal farsaing eadar ialtagan agus galair. An àite sin, leig dhuinn fòcas a chuir air an dealbh nas motha de ialtagan mar luchd-cuideachaidh luachmhor don t-saoghal againn, agus mar a tha an glèidhteachas deatamach airson ar mairsinn san fhad-ùine.

Tha an t-àm ann na h-uirsgeulan a dhubhadh às, faighinn thairis air na h-eagal againn, agus luach a chuir air na creutairean iongantach a tha ann an ialtagan. Còmhla, dèanamaid cinnteach gum bi àm ri teachd aig ialtagan far an urrainn dhaibh cumail orra a’ soirbheachadh agus a’ cur gu mòr ris a’ phlanaid againn.

Ceistean Bitheanta

C: A bheil ialtagan dha-rìribh cho cunnartach ’s a tha iad air an sealltainn anns na meadhanan?

F: Chan e, tha a’ mhòr-chuid de ialtagan gun chron agus tha pàirt riatanach aca anns na h-eag-shiostaman againn. Chan eil ialtagan nan cunnart do shlàinte dhaoine ach ann an cùisean ainneamh, leithid nuair a bhios iad a’ giùlan ghalaran sònraichte leithid saoidheachd.

C: Am bi ialtagan dha-rìribh a’ cuideachadh le smachd a chumail air àireamhan mosgìoto?

F: Tha, tha ialtagan nan creachadairean nàdarra air mosgìotothan agus tha pàirt deatamach aca ann a bhith a’ cumail smachd air na h-àireamhan aca. Le bhith ag ithe mòran de mosgìotothan agus biastagan eile as urrainn galairean a ghiùlan, bidh ialtagan gu neo-dhìreach a’ cur ri sunnd dhaoine.

C: An urrainn ialtagan galairean a chuir gu daoine?

F: Ged a dh’ fhaodas cuid de ialtagan galairean leithid saoidheachd a ghiùlan, chan eil an cunnart tar-chuir ach glè bheag fhad ‘s a thèid an rabhadh ceart a ghabhail. Tha a’ mhòr-chuid de eadar-obrachaidhean ialtagan daonna gun chron, agus tha e riatanach cuimhneachadh gum faod mòran bheathaichean eile, peataichean nam measg, galairean a chuir gu daoine.

C: Dè as urrainn dhomh a dhèanamh gus ialtagan a ghleidheadh?

F: Tha grunn dhòighean ann air cur ri glèidhteachas ialtagan. Faodaidh tu taic a thoirt do bhuidhnean a tha gu sònraichte airson glèidhteachas ialtagan, àrainnean càirdeil ialtagan a sholarachadh nad ghàrradh cùil fhèin, agus mothachadh a sgaoileadh mun àite chudromach a th’ aig ialtagan anns na h-eag-shiostaman againn. Tha foghlam agus cur às do uirsgeulan nan ceumannan deatamach ann a bhith ag àrach deagh bheachd a thaobh ialtagan.