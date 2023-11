An àm ri teachd aig MRI: Ag adhartachadh teicneòlas AI earbsach

Tha inntleachd fuadain (AI) air a thighinn gu bhith na inneal riatanach ann an ìomhaighean meidigeach an latha an-diugh, ag atharrachadh raon breithneachaidh. Tha neach-rannsachaidh follaiseach, Mahdi Soltanolkotabi, air Duais Ùr-ghnàthaiche Ùr Stiùiriche NIH cliùiteach a bhuileachadh airson an obair ùr-nodha aige ann a bhith ag adhartachadh teicneòlas AI earbsach ann an Ìomhaigh Ath-shuidheachaidh Magnetic (MRI).

Tha MRI na dhòigh ìomhaighean neo-ionnsaigheach a thathas a’ cleachdadh gu farsaing ann an cùram slàinte gus structaran bodhaig a-staigh fhaicinn agus gus cuideachadh le bhith a’ lorg diofar shuidheachaidhean. Ach, tha eadar-mhìneachadh traidiseanta MRI gu mòr an urra ri eòlaichean-eòlais radaigeach, a 'dèanamh a' phròiseas a 'toirt ùine agus fo ùmhlachd mearachd daonna. Seo far a bheil cleachdadh AI a’ tighinn a-steach, a’ taisbeanadh fuasgladh gealltanach gus cruinneas agus èifeachdas mion-sgrùdadh MRI a neartachadh.

Tha rannsachadh Soltanolkotabi ag amas air a bhith a’ leasachadh algoirmean AI a tha comasach air mion-sgrùdadh neo-eisimeileach a dhèanamh air dàta MRI. Le bhith a’ trèanadh na h-algorithms sin air meudan mòra de sganaidhean MRI, faodaidh iad ionnsachadh pàtrain aithneachadh agus neo-riaghailteachdan a lorg le mionaideachd air leth. Bheireadh seo chan e a-mhàin am pròiseas eadar-mhìneachaidh nas luaithe ach bheireadh e seallaidhean luachmhor dha rèidio-eòlaichean, a’ comasachadh breithneachadh nas cruinne.

A bharrachd air an sin, tha obair Soltanolkotabi ag amas air dèiligeadh ri cùis leantainneach ann an ìomhaighean meidigeach stèidhichte air AI - earbsachd. Tha algorithms AI gu mòr an urra ris an dàta air a bheil iad air an trèanadh, agus ma tha an dàta sin claon no neo-choileanta, dh’ fhaodadh na builean a bhith ann an cunnart. Gus faighinn thairis air an dùbhlan seo, tha Soltanolkotabi ag obair air a bhith a’ leasachadh algoirmean làidir a dh’ atharraicheas a rèir atharrachaidhean agus crìochan san dàta, a’ dèanamh cinnteach à coileanadh earbsach thar àireamhan eadar-dhealaichte.

Mar a tha an t-iarrtas airson ìomhaighean meidigeach ceart agus èifeachdach a’ sìor fhàs, tha gealltanas mòr ann a bhith ag amalachadh teicneòlas AI ann am MRI. Le rannsachadh ùr-ghnàthach Soltanolkotabi, tha àm ri teachd MRI a’ coimhead eadhon nas gealltanach, a’ toirt cothrom do phroifeasantaich cùram slàinte breithneachadh nas mionaidiche a dhèanamh agus cùram euslaintich nas fheàrr a thoirt seachad.

CÀBHA

C: Dè a th 'ann an AI?



A: Tha AI, no Artificial Intelligence, a’ toirt iomradh air leasachadh innealan tuigseach a tha comasach air gnìomhan a choileanadh a dh’ fheumas fiosrachadh daonna mar as trice.

C: Ciamar a tha MRI ag obair?



A: Bidh MRI (Ìomhaighean Ath-shuidheachadh Magnetic) a’ cleachdadh raointean magnetach làidir agus tonnan rèidio gus ìomhaighean mionaideach a ghineadh de structaran a-staigh na bodhaig.

C: Dè an adhbhar a th’ aig Duais Ùr-ghnàthaiche Ùr Stiùiriche NIH?



F: Tha Duais Ùr-ghnàthaiche Ùr Stiùiriche NIH ag amas air taic a thoirt do luchd-saidheans tràth-dhreuchdail air leth cruthachail a tha a’ moladh dòighean-obrach ùr-ghnàthach a dh’ fhaodadh buaidh mhòr a thoirt air rannsachadh bith-mheidigeach.

C: Dè na prìomh dhùbhlain a th’ ann a bhith a’ cur AI an sàs ann an ìomhaighean meidigeach?



F: Tha na prìomh dhùbhlain a’ toirt a-steach dèanamh cinnteach à earbsachd algoirmean AI le bhith a’ dèiligeadh ri claon-bhreith ann an dàta trèanaidh agus a’ leasachadh algoirmean a dh’ fhaodar atharrachadh gu caochlaidhean agus crìochan san dàta.