Dìomhaireachd eadar-ghluasad meatailt-insulator air a chòdachadh le luchd-saidheans

Tha luchd-saidheans air a bhith soirbheachail le bhith a’ còdachadh an dìomhaireachd air cùl a’ ghluasaid meatailt-insulator a tha air a thaisbeanadh le stuthan sònraichte fo bhrosnachaidhean bhon taobh a-muigh leithid teòthachd, cuideam, agus raointean dealain. Tha an lorg adhartach seo a’ fuasgladh na slighe airson stuthan agus innealan gnìomh a dhealbhadh, a’ toirt a-steach mothachairean agus actuators.

Tha an gluasad eadar stàitean meatailteach agus inslidh ann an stuthan air ùidh a thoirt do luchd-saidheans agus innleadairean bhon a chaidh a lorg an toiseach ann am magnetite ann an 1939. Tha comas iongantach aig cuid de stuthan gluasad eadar an dà stàit seo fo dhiofar brosnachaidhean bhon taobh a-muigh. Tha an t-iongantas seo, ris an canar an eadar-ghluasad meatailt-insulator (MIT), air seallaidhean saidheansail èiginneach agus tagraidhean practaigeach a thoirt seachad ann an raon farsaing de dh’ innealan.

Is e aon stuth den leithid a tha a’ taisbeanadh an eadar-ghluasad meatailt-insulator chromium nitride (CrN). Tha an uidheamachd air cùl a’ ghluasaid seo air a bhith gun dearbhadh gu deuchainneach airson faisg air dà dheichead, a dh’ aindeoin ro-innse teòiridheach. Ach, tha sgioba bho Ionad Jawaharlal Nehru airson Rannsachadh Saidheansail Adhartach (JNCASR) a-nis air sealltainn gu deuchainneach àite cuideam magnetach ann a bhith a’ stiùireadh an eadar-ghluasad meatailt-insulator ann an CrN.

Lorg an sgioba, air a stiùireadh leis an Oll. Bivas Saha, gu bheil an rèiteachadh sònraichte de shnìomh atamach ann an CrN a’ gineadh cuideam magnetach, a bhios a’ stiùireadh eadar-ghluasad structarail, magnetach agus meatailt-insulator aig an aon àm. Tha an cuideam magnetach seo ag èirigh bhon eadar-chluich eadar dà òrdugh magnetach sònraichte ceangailte ris an eadar-obrachadh iomlaid magnetach eadar dadaman chromium faisg air làimh.

Gus an gluasad meatailt-insulator a làimhseachadh, chleachd an sgioba dòigh-obrach ris an canar innleadaireachd strain epitaxial, a tha a’ toirt a-steach atharrachadh a dhèanamh air farsaingeachd atamach co-chothromach taobh a-staigh filmichean ultrathin CrN. Fhuair iad a-mach gu bheil strain teannachaidh a’ meudachadh an cuideam magnetach, a’ leantainn gu eadar-ghluasad meatailt-insulator aig teòthachd nas àirde an taca ri mòr-luachan. Air an làimh eile, tha cuideam tensile a’ lughdachadh an cuideam magnetach, a’ leantainn gu gluasad aig teòthachd gu math nas ìsle.

Tha co-dhùnaidhean na sgioba, air am foillseachadh anns an iris Phys. An t-Urr. Lett, a’ soilleireachadh a’ phàirt chudromach a th’ aig cuideam magnetach ann an eadar-ghluasad meatailt-insulator de CrN. Tha an lorg seo a’ toirt a-steach cuideam magnetach mar fheachd dràibhidh ùr-nodha còmhla ri feachdan stèidhichte leithid ath-bhualadh Coulomb agus buaidhean ionadail.

Faodaidh an tuigse ùr air an uidheamachd gluasaid meatailt-insulator cur ri tuigse nas fheàrr air a’ cheangal eadar snìomh, cosgais, agus ìrean saorsa ann an stuthan. A bharrachd air an sin, tha e a’ fosgladh chothroman airson stuthan ùra a chomharrachadh le cuideam mòr magnetach agus sgrùdadh a dhèanamh air clasaichean stuthan ùr-nodha a tha a’ nochdadh gluasad ìre meatailt-insulator.

stòran:

- Ionad Jawaharlal Nehru airson Rannsachadh Saidheansail Adhartach (JNCASR)

- Fis. An t-Urr. Lett