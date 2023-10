Teicneòlas ìomhaighean nas luaithe agus nas doimhne airson brains na luchaige beò

Tha luchd-rannsachaidh aig Ionad FAS airson Ìomhaigh Adhartach air dòigh-obrach nas luaithe agus nas èifeachdaiche a leasachadh airson a bhith a’ dealbh doimhneachd eanchainn luchag beò. Tha cuingealachaidhean aig dòighean ìomhaighean traidiseanta, leithid microscopy fluorescence, nuair a thig e gu bhith a’ dèanamh ìomhaighean domhainn taobh a-staigh an clò mar thoradh air sgapadh tonn-tonn. Ach, le innleachd microscopy dà-photon leig le tonnan solais nas fhaide a dhol a-steach nas doimhne don stuth.

Ged a tha microscopy dà-photon èifeachdach, chan urrainn dha ach aon phuing a bhrosnachadh air an inneal aig an aon àm, a’ leantainn gu pròiseas slaodach agus ùineail. Gus faighinn thairis air a’ chuingealachadh seo, chuir an luchd-rannsachaidh an gnìomh dòigh ùr leis an t-ainm De-scattering with Excitation Patterning (DEEP). Tha DEEP a’ toirt a-steach grunn phuingean inntinneach air an inneal aig an aon àm a’ cleachdadh pàtrain excitation ro-chòdaichte.

Le bhith a’ cleachdadh grunn phàtranan excitation agus a’ lorg grunn dhealbhan, thathas a’ cleachdadh algairim coimpiutaireachd gus ìomhaigh àrd-inbhe den stuth ath-chruthachadh. Tha na toraidhean a gheibhear bho DEEP an coimeas ris an fheadhainn a gheibhear tro mhiocroscopaidh dà-photon traidiseanta le sganadh puing. Ach, chan fheum DEEP ach na ceudan de dhealbhan, seach na ceudan de mhìltean a tha riatanach airson dòighean sganadh puingean.

A’ cleachdadh DEEP, bha e comasach don luchd-rannsachaidh eanchainn luchag beò suas gu doimhneachd de 300 micron. Tha comas aig an dòigh seo am pròiseas ìomhaighean a luathachadh gu mòr agus ìomhaighean nas mionaidiche agus nas mionaidiche a thoirt do luchd-rannsachaidh.

