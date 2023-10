Misean Chandrayaan-3 san àm ri teachd ann an teagamh mar a bhios oidhirpean conaltraidh a’ fàiligeadh

Tha misean Chandrayaan-3 air a dhol air ais gu mòr leis gu bheil dòchasan airson an Vikram Lander agus Pragyan Rover ath-bheothachadh a’ dol sìos gu sgiobalta. Ged a choilean am misean na h-amasan tùsail aige gu soirbheachail, a’ toirt a-steach a dhol air tìr air a’ Ghealach, tha coltas ann nach eil an amas tuilleadh dheuchainnean a dhèanamh air talamh na gealaich tro na soithichean-fànais sin.

Tràth san t-Sultain, chaidh an Vikram Lander agus Pragyan Rover a chuir ann am modh cadail dìreach ro oidhche na gealaich, ag adhbhrachadh gu robh iad nan tàmh. A dh 'aindeoin oidhirpean gus conaltradh ath-stèidheachadh, cha deach comharran sam bith fhaighinn, agus tha an oidhche gealaich o chionn ghoirid air na cothroman ath-bheothachaidh a dhèanamh eadhon nas caoile.

Bheir oidhche na gealaich, a mhaireas timcheall air 14 latha air an Talamh, fìor fhuar agus dorchadas gu uachdar na gealaich, ga fhàgail ro chruaidh dha na soithichean-fànais a bhith ag obair. Le teodhachd a’ tuiteam gu timcheall air -200 ceum Celsius, dh’ fhàs dìon nam pàirtean dealain deatamach, agus mar sin am modh cadail.

Leis gu bheil iad an urra ri solas na grèine, tha dùbhlain mòra mu choinneamh an Vikram Lander agus Pragyan Rover air oidhche na gealaich. Mar a bhios gach latha a’ dol seachad, tha dòchas a’ dol sìos airson gum mair iad beò. Roimhe sin, chuir ISRO an cèill dòchas mu chomas nan soithichean-fànais seasamh an aghaidh nan suidheachaidhean, ach mar a bhios an ath oidhche gealaich a’ dlùthachadh, tha na dòchasan sin a’ crìonadh.

A dh 'aindeoin an àm ri teachd mì-chinnteach, tha misean Chandrayaan-3 air dàta luachmhor air uachdar na gealaich a chuir ris. Tha luchdan pàighidh leithid APXS agus LIBS air tòrr dàta a chruinneachadh agus air dearbhadh gu bheil pronnasg ann, a tha air ar tuigse mun Ghealach àrdachadh.

Leanaidh oidhirpean gus conaltradh a stèidheachadh leis an Vikram Lander agus Pragyan rover, leis nach eil ISRO air dòchas a thoirt seachad airson am misean ath-bheothachadh. Ach, tha na dùbhlain a tha an cois oidhche na gealaich agus dìth chomharran conaltraidh a’ fàgail àm ri teachd Chandrayaan-3 mì-chinnteach.

stòran:

- Artaigil stòr: Neo-aithnichte an tùs tùsail

- Mìneachaidhean:

- Chandrayaan-3: Misean sgrùdaidh gealaich na h-Innseachan

- ISRO: Buidheann Rannsachaidh Fànais Innseanach

- Vikram Lander: Am pàirt laighe de mhisean Chandrayaan-3

- Pragyan Rover: Am pàirt rover de mhisean Chandrayaan-3

- Oidhche gealaich: An àm dorchadais agus fìor fhuar air uachdar na gealaich

- Luchd-pàighidh: ionnstramaidean agus uidheamachd air an giùlan leis an t-soitheach-fànais

- APXS (Alpha Particle X-ray Spectrometer): Inneal saidheansail a thathar a’ cleachdadh gus mion-sgrùdadh a dhèanamh air co-dhèanamh eileamaideach chreagan is ùir

- LIBS (Speactroscopaidh Briseadh sìos air a bhrosnachadh le Laser): Teicneòlas a bhios a’ cleachdadh leusair gus mion-sgrùdadh a dhèanamh air co-dhèanamh stuthan stuthan