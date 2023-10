Bidh luchd-dealasach reul-eòlas a’ dùileachadh an Dàmhair 2023 Partal Lunar Eclipse

Tha luchd-dealasach Sky air feadh an t-saoghail a’ feitheamh gu dùrachdach ris an eclipse gealaich pàirteach a tha ri thighinn a tha clàraichte airson 28 Dàmhair, 2023. Às deidh eclipse gealaich letheach na bu thràithe sa bhliadhna, tha an tachartas celestial seo a’ gealltainn gun cuir e iongnadh air luchd-amhairc. Tha eclipses gealaich air a bhith inntinneach do dhaoine airson linntean, agus tha iad fhathast a’ cumail cudrom spioradail ann an diofar chultaran.

Bidh speuradairean agus luchd-saidheans cuideachd a’ cumail sùil gheur air eclipses gealaich gus sealladh fhaighinn air siostam na Talmhainn-Gealach agus a’ tuigsinn an eadar-obrachadh eadar uachdar na gealaich agus àile na Talmhainn. Bidh na tachartasan sin a’ tabhann taisbeanadh celestial gun samhail ris a bheil dùil gu dùrachdach le stargazers agus luchd-dealasach reul-eòlas.

Tòisichidh Lunar Eclipse san Dàmhair 2023 aig 11:31f ann an New Delhi agus thig e gu crìch aig 3:36m air 29 Dàmhair. Bidh an eclipse ri fhaicinn bho dhiofar roinnean, a’ gabhail a-steach Àisia, an Ruis, Afraga, Ameireagaidh, an Roinn Eòrpa, Antarctica, agus Oceania.

Ann an New Delhi, faodaidh luchd-amhairc an eclipse fhaicinn anns na speuran an iar-dheas. Aig an ìre as àirde, bidh a’ ghealach air a suidheachadh 62° os cionn fàire. Anns na h-Innseachan, tha dùil gun tachair an eclipse as àirde aig 1: 45m, le timcheall air 12% de uachdar na gealaich air a bhogadh ann an dubhar.

Gus eòlas fhaighinn air draoidheachd pàirt gealaich eclipse, feumaidh luchd-dealasach reul-eòlas dìreach ceum a-mach agus sùil a thoirt air na speuran. Bidh iad comasach air sùil a thoirt air na h-atharrachaidhean mean air mhean ann an coltas agus dath na gealaich air feadh an eclipse.

Tha an Dàmhair 2023 Partial Lunar Eclipse a’ gealltainn a bhith na thachartas fìor iongantach, a’ toirt cothrom gun samhail airson iongnadh a dhèanamh air iongantasan ar cruinne-cè. Ge bith co-dhiù a tha thu nad neach-amhairc eòlach no nad neach-dealasach speur, na caill an cothrom an taisbeanadh celestial seo fhaicinn.

