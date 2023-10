Splendor of Lunar Eclipses: A Celestial Spectacle

A bheil thu deiseil airson taisbeanadh iongantach de mhòrachd celestial? Brace thu fhèin mar pàirt gealaich eclipse, ris an canar Chandra grahan, gràsmhor na speuran air Disathairne, Dàmhair 28, agus a 'leantainn gu Didòmhnaich, Dàmhair 29. dubhar air uachdar na gealaich, a’ cruthachadh sealladh iongantach a bhios a’ glacadh luchd-amhairc nan speuran air feadh an t-saoghail.

Dealbh seo: An Talamh mar raon farsaing, a’ ghrian a’ deàrrsadh, agus a’ ghealach mar orb eireachdail. Mar a bhios an Talamh a’ sleamhnachadh a-steach do shlighe na gealaich, bidh a sgàil gu socair a’ suathadh ris a’ Ghealach, mean air mhean a’ falach a soilleireachd, a’ leantainn gu dol à bith ethereal no cruth-atharrachadh inntinneach air dathan.

Tha dà sheòrsa de eclipses gealaich ann a bhios a’ tarraing luchd-amhairc:

1. Total Lunar Eclipse: Ann an eclipse gealaich iomlan, tha an Talamh a 'gabhail a-steach a' ghealach gu tur, ga chuairteachadh le dorchadas iongantach. Bidh an tachartas iongantach seo gu tric a’ toirt dath dearg no copar air uachdar na gealaich. Mar a bhios solas na grèine a’ dol air ais tro àile na Talmhainn, bidh na tonnan as giorra a’ sgapadh, agus na seallaidhean dearga nas fhaide a’ dol troimhe gu gràsmhor, a’ gabhail a-steach a’ Ghealach le a dath tarraingeach. Tha an coltas iongantach seo air ainmeachadh gu cumanta mar “ghealach na fala.”

2. Pàirteach Lunar Eclipse: Ann am pàirt gealaich eclipse, chan eil ach cuid den ghealach a 'gèilleadh do sgàil na Talmhainn. Is dòcha gu bheil e coltach ri bìdeadh a chaidh a thoirt a-mach às a’ chruinne celestial no a bhith a’ nochdadh earrann dhorcha dhorcha, a’ cur iongnadh air taisbeanadh na gealaich.

A’ sgrùdadh na mion-fhiosrachaidh, tòisichidh an eclipse gealaich pàirteach inntinneach de 2023 air Disathairne, 28 Dàmhair, agus leudaichidh e gu uairean tràtha Didòmhnaich, 29 Dàmhair. mu dheireadh airson 11 uair agus 31 mionaidean iongantach, bho 1:19 AM gu 1:05 AM Didòmhnaich. Aig an ìre as àirde timcheall air 2:24m, gheibh a’ Ghealach eòlas air a’ chuibhreann as doimhne agus as dubhar de sgàil na Talmhainn, ris an canar an umbra, gu h-ealanta a’ còmhdach cuid den uachdar tarraingeach aice.

Bidh greadhnachas an tachartais celestial seo a’ toirt gràs chan ann a-mhàin dha na h-Innseachan ach cuideachd air grunn roinnean air feadh an Leth-chruinne an Ear, a’ toirt a-steach Afraga, an Roinn Eòrpa, Àisia, agus pàirtean sònraichte de Astràilia. Ged a dh’ fhaodadh luchd-amhairc à Ameireagaidh an tachartas tarraingeach seo a chall, bidh cothrom aig pàirtean de Bhrasil an draoidheachd fhaicinn mar a nochdas a’ Ghealach gu gràsmhor air fàire.

FAQ:

C: Dè a th’ ann an eclipse gealaich?

F: Bidh eclipse gealaich a’ tachairt nuair a tha an Talamh a’ co-thaobhadh eadar a’ Ghrian agus a’ Ghealach, a’ cur a sgàil air uachdar na gealaich.

C: Ciamar a tha eclipse gealaich iomlan a’ tachairt?

F: Rè eclipse gealaich gu h-iomlan, tha an Talamh a’ còmhdach na gealaich gu h-iomlan, ag adhbhrachadh a coltas dearg no copach air sgàth solas na grèine sìolaidh a’ dol tro àile na Talmhainn.

C: Dè a th’ ann am pàirt gealaich eclipse?

F: Ann am pàirt gealaich eclipse, chan eil ach pàirt den ghealach air a chòmhdach le sgàil na Talmhainn, agus mar thoradh air sin bidh coltas tarraingeach coltach ri bìdeadh no earrann dorcha.

Q: Cuin a bhios an eclipse gealaich pàirteach a’ tachairt ann an 2023?

F: Bidh am pàirt gealaich eclipse a’ tachairt air Disathairne, Dàmhair 28, agus a’ leantainn gu Didòmhnaich, Dàmhair 29.

C: Am bi an eclipse gealaich ri fhaicinn anns na h-Innseachan?

A: Bidh, bidh an eclipse gealaich ri fhaicinn anns gach ceàrnaidh de na h-Innseachan, a bharrachd air roinnean den Leth-chruinne an Ear leithid Afraga, an Roinn Eòrpa, Àisia, agus cuid de sgìrean ann an Astràilia.

