Mar a ghabhas thu ri draoidheachd pàirt Lunar Eclipse

Mar a bhios an Talamh, a 'ghealach agus a' ghrian a 'co-thaobhadh san Dàmhair seo, tha tachartas celestial inntinneach gu bhith a' gabhail àite - pàirt gealaich eclipse. Bidh a 'ghealach a' dol tro sgàil na Talmhainn a 'cruthachadh taisbeanadh iongantach, leis a' ghealach a 'gabhail a-steach dath donn-ruadh. Bidh an iongantas celestial seo ri fhaicinn bho dhiofar phàirtean den t-saoghal, a’ toirt a-steach Àisia, an Ruis, Afraga, Ameireagaidh, an Roinn Eòrpa, Antarctica, agus Oceania. Ann an New Delhi, na h-Innseachan, bidh an eclipse ri fhaicinn anns na speuran an iar-dheas.

Gus làn luach a thoirt air draoidheachd pàirt gealaich eclipse, seo cuid de mholaidhean gus dèanamh cinnteach à eòlas sàbhailte agus tlachdmhor:

1. Thoir sùil air a 'cheann-latha agus an uair

Mus faigh thu grèim air na prosbaig agad agus a dhol a-mach, dèan cinnteach gu bheil fios agad air ceann-latha agus àm mionaideach an eclipse gealaich anns an àite agad. Cuidichidh seo thu gus nach caill thu a-mach air an tachartas iongantach seo.

2. Lorg an àite foirfe

Gus faicsinneachd a mheudachadh, tagh àite dorcha air falbh bho sholais a’ bhaile agus truailleadh solais. Leigidh seo leat thu fhèin a bhogadh ann am bòidhchead an iongantas celestial.

3. Bundle suas

Leis gu bheil fuarachadh an Dàmhair a’ lìonadh an èadhair, tha e riatanach aodach blàth a dhèanamh, gu sònraichte ma tha thu an dùil ùine fhada a chaitheamh a-muigh. Cuiridh comhfhurtachd ris an eòlas agad.

4. Thig ullaichte

Thoir leat greimean-bìdh is uisge gus thu fhèin a chumail fallain agus air a h-uisgeachadh. Le bhith a’ ruighinn an àite seallaidh agad fada ro làimh nì thu cinnteach nach caill thu gin de na diofar ìrean den eclipse.

5. Glac am mionaid

Beachdaich air camara a thoirt leat gus an eclipse draoidheil a thoirt gu neo-bhàsmhor. Ach, cuimhnich nach toir thu sùil dìreach air a’ ghrian a-riamh, oir faodaidh e fìor mhilleadh sùla adhbhrachadh. An àite sin, cleachd dìon sùla ceart no glac an ambiance mun cuairt.

6. Gabhail ris an dorchadas

Lùghdaich solais fuadain faisg ort gus truailleadh solais a lughdachadh. Ma tha feum agad air solas, tagh flashlight dearg no còmhdaich flashlight cunbhalach le cellophane dearg gus do shealladh oidhche a ghleidheadh.

7. Leasaich le teicneòlas

Ma tha cothrom agad air prosbaig no teileasgopan, cleachd iad gus cur ris an eòlas amhairc agad. Faodaidh iad do thoirt nas fhaisge air a 'ghealach, a' nochdadh mion-fhiosrachadh mionaideach mun eclipse.

Ceistean Bitheanta (Ceistean Cumanta)

C: Dè cho fada ‘s a mhaireas eclipse gealaich mar as trice?

F: Faodaidh eclipses gealaich a bhith nan tachartasan fada, agus mar sin bi deiseil airson beagan ùine a chaitheamh a-muigh a’ coimhead air diofar ìrean den eclipse.

C: Dè ma tha sgòthan ann?

F: Ged a tha e do-chreidsinneach nuair a tha sgòthan a’ cur bacadh air an t-sealladh, is fhiach sùil a thoirt air ro-aithris na sìde. Cuidichidh am fiosrachadh seo thu le bhith a’ dealbhadh a rèir sin agus a bhith deiseil airson doilleireachd.

C: Am faod mi eclipse na gealaich fhaicinn leis an t-sùil rùisgte?

A: Faodaidh, faodaidh tu coimhead air an eclipse gun uidheamachd sònraichte sam bith. Ach, cuimhnich gun dìon thu do shùilean rè eclipses grèine is gealaich le bhith a’ cleachdadh dìon sùla ceart.

Mar a bhios an Talamh, a 'ghealach, agus a' ghrian a 'co-thaobhadh, gabh an cothrom seo gus iongnadh a dhèanamh air iongantasan nàdarra ar cruinne-cè. Le bhith a’ leantainn an stiùiridh seo, faodaidh tu gabhail gu h-iomlan ri draoidheachd pàirt gealaich eclipse agus cuimhneachain maireannach a chruthachadh air an tachartas speurail iongantach seo.