An Lunar Eclipse 2023 a tha ri thighinn anns na h-Innseachan: Co-thaobhadh Celestial

Tha tachartas celestial inntinneach gu bhith a’ glacadh luchd-dealasach nan speuran anns na h-Innseachan anns a’ bhliadhna a tha romhainn. Air 28 Dàmhair 2023, bheir Lunar Eclipse, ris an canar cuideachd Chandra Grahan, gràs air speur na h-oidhche. Rè Lunar Eclipse, tha an Talamh ga shuidheachadh fhèin eadar a 'Ghrian agus a' Ghealach, a 'ciallachadh gu bheil na trì cuirp celestial a' co-thaobhadh. Faodaidh an co-thaobhadh seo leantainn gu dà sheòrsa eclipses: eclipse gealaich iomlan agus pàirt gealaich eclipse.

Rè eclipse gealaich iomlan, tha a 'ghealach gu lèir air a chuairteachadh taobh a-staigh sgàil umbral na Talmhainn. Air an làimh eile, bidh pàirt gealaich eclipse a’ tachairt nuair nach eil ach pàirt den ghealach a’ tuiteam fo sgàil na Talmhainn. Tha an Lunar Eclipse a tha ri thighinn anns na h-Innseachan air a sheòrsachadh mar eclipse gealaich pàirteach.

Dhaibhsan a tha airson an sealladh celestial seo fhaicinn, seo a h-uile dad a dh’ fheumas tu a bhith eòlach air an Lunar Eclipse ann an 2023.

Clàr-ama agus faicsinneachd

Thathas an dùil gun tòisich am pàirt gealaich eclipse air Disathairne, 28 Dàmhair, agus leudaichidh e gu Didòmhnaich, Dàmhair 29. Bidh an eclipse ri fhaicinn bho gach ceàrnaidh de na h-Innseachan timcheall air meadhan oidhche. A bharrachd air an sin, bidh cothrom aig roinnean air feadh a’ Chuain Shèimh an Iar, Astràilia, Àisia, an Roinn Eòrpa, Afraga, taobh an ear Ameireagaidh a Deas, ear-thuath Ameireagaidh a Tuath, an Cuan Siar, an Cuan Innseanach, agus an Cuan Sèimh a Deas an tachartas inntinneach seo fhaicinn.

Anns na h-Innseachan, tòisichidh an eclipse aig timcheall air 11: 31f agus ruigidh e an ìre as àirde eadar 1: 05m agus 2: 24m air Didòmhnaich, 29 Dàmhair.

Mar a choimheadas tu air an Lunar Eclipse

Eu-coltach ri solar eclipse, faodar eclipse gealaich fhaicinn gu sàbhailte leis an t-sùil rùisgte. Ach, faodaidh cleachdadh prosbaig no teileasgop an t-eòlas àrdachadh agus mion-fhiosrachadh nas toinnte fhoillseachadh, leithid dath dearg na gealaich.

Gus dèanamh cinnteach gu bheil an sealladh as fheàrr, tha eòlaichean a’ moladh àite dorcha a lorg air falbh bho bhuaidh solais soilleir. Leigidh seo leat làn luach a thoirt don tachartas celestial agus iongnadh a dhèanamh air bòidhchead na gealaich fhad ‘s a tha i a’ dol a-steach do sgàil sgàil na Talmhainn.

FAQ:

C: Dè a th’ ann an Lunar Eclipse?

F: Bidh Lunar Eclipse a’ tachairt aig àm gealach làn nuair a tha an Talamh ga shuidheachadh fhèin eadar a’ Ghrian agus a’ Ghealach, agus mar thoradh air an sin bidh na trì cuirp celestial a’ co-thaobhadh.

Q: Cuin a bhios an Lunar Eclipse 2023 a ’tachairt anns na h-Innseachan?

A: Bidh an Lunar Eclipse ann an 2023 a’ tachairt air 28-29 Dàmhair anns na h-Innseachan.

C: Ciamar a chì mi an Lunar Eclipse?

A: Faodar an Lunar Eclipse fhaicinn gu sàbhailte leis an t-sùil rùisgte. Thathas a’ moladh àite dorcha a lorg air falbh bho sholais shoilleir airson an eòlas seallaidh as fheàrr. Faodaidh cleachdadh prosbaig no teileasgop an t-eòlas àrdachadh.