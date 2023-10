Tiotal Ùr: Na bu chòir a bhith an dùil bhon eclipse pàirteach Lunar a tha ri thighinn san Dàmhair 2023

Faodaidh luchd-dealasach celestial air feadh an t-saoghail a bhith an dùil ri sealladh inntinneach air a’ mhìos seo agus an dàrna eclipse den Dàmhair a’ dlùthachadh. Air Dihaoine, 28 Dàmhair, bidh eclipse gealaich pàirteach ri fhaicinn do luchd-amhairc ann an diofar phàirtean den t-saoghal.

Ann an eclipse gealaich, bidh an Talamh a 'co-thaobhadh eadar a' ghrian agus a 'ghealach, a' cur sgàil air uachdar na gealaich. Ged a bhios eclipses gealaich mar as trice a’ tachairt aig àm làn ghealach, cha bhith iad a’ tachairt aig a h-uile gealach.

A rèir eòlaichean aig Space.com, tòisichidh an eclipse gealaich mu dheireadh de 2023 aig 2: 01f EDT (1801 GMT) air 28 Dàmhair. Bidh an t-iongantas nèamhaidh seo ri fhaicinn bho gach ceàrnaidh de na h-Innseachan, gu sònraichte timcheall air meadhan oidhche.

Tha dùil gum mair fad an eclipse timcheall air uair a thìde agus 19 mionaidean. Ach, cha bhith pàirt den eclipse gealaich air a chuingealachadh ri sgìre shònraichte. Bidh e comasach do phàirtean den Roinn Eòrpa, Àisia, Astràilia, Afraga, Ameireagadh a Tuath, Ameireaga a-Deas, a’ Chuan Shèimh, an Cuan Siar, an Cuan Innseanach, an Artaig, agus eadhon Antarctica uile diofar ìrean den eclipse fhaicinn.

Tha an tachartas sònraichte seo a’ gealltainn gun cuir e iongnadh is iongnadh air luchd-amhairc air feadh na cruinne, a’ toirt seachad eòlas co-roinnte dha daoine a tha dèidheil air celestial air feadh an t-saoghail.

Ge bith co-dhiù a tha thu san Roinn Eòrpa, Àisia, Astràilia, no pàirt sam bith eile den t-saoghal, faodaidh tu a bhith an dùil gu dùrachdach sealladh faisg air a 'ghealach aig àm pàirt na gealaich eclipse.

CÀBHA

C: Cuin a thachras am pàirt gealaich eclipse?

A: Thathas an dùil gun tachair pàirt den eclipse gealaich air Dihaoine, 28 Dàmhair, 2023.

C: Dè an uair a thòisicheas an eclipse?

F: Tòisichidh an eclipse aig 2: 01f EDT (1801 GMT).

C: Càite am faicear an eclipse?

F: Bidh an eclipse ri fhaicinn bho dhiofar phàirtean den t-saoghal, a’ gabhail a-steach an Roinn Eòrpa, Àisia, Astràilia, Afraga, Ameireagadh a Tuath, Ameireaga a-Deas, a’ Chuan Shèimh, an Atlantaig, an Cuan Innseanach, an Artaig, agus Antarctica.

C: Dè cho fada ‘s a mhaireas an eclipse?

A: Tha dùil gum mair an eclipse gealaich pàirt airson timcheall air uair a thìde agus 19 mionaidean.