Tiotal Ùr: A’ sgrùdadh dìomhaireachdan Lunar Eclipse ann an 2023

Tha eclipses gealaich a-riamh air ùidh a thoirt do dhaoine de gach aois, a’ togail faireachdainn de dh ’iongnadh agus de dh’ iongnadh. Ann an 2023, bidh tachartas celestial ris an canar an Chandra Grahan no Lunar Eclipse a’ tachairt, a’ glacadh aire luchd-dealasach reul-eòlais air feadh an t-saoghail. Ann an eclipse gealaich, bidh an Talamh a 'dol eadar a' ghrian agus a 'ghealach, a' cur a sgàil air uachdar na gealaich. Chan urrainn don iongantas seo tachairt ach aig àm làn ghealach, nuair a tha a’ Ghrian, an Talamh agus a’ Ghealach a’ co-thaobhadh ann an loidhne dhìreach.

Chandra Grahan 2023: Lunar Eclipse, Ceann-latha agus uair

Thathas an dùil gun tòisich pàirt den eclipse gealaich air Disathairne, 28 Dàmhair, a’ leantainn gu uairean beaga na Sàbaid, 29 Dàmhair.

Clàr-ama Chandra Grahan 2023: Am faicear eclipse gealaich anns na h-Innseachan?

Bidh, bidh an eclipse gealaich seo ri fhaicinn anns na h-Innseachan agus air feadh mòr-thìr Àisianach. A rèir buidheann fànais Ameireagaidh NASA, tha na h-Innseachan a’ tabhann prìomh chothroman seallaidh airson an tachartas celestial seo.

Chandra Grahan 2023: Càite eile am bi Lunar Eclipse ri fhaicinn?

A bharrachd air na h-Innseachan, bidh an eclipse gealaich cuideachd ri fhaicinn air feadh an Leth-chruinne an Ear, a’ toirt a-steach sgìrean ann an Afraga, an Roinn Eòrpa, Àisia agus Astràilia. Ach, cha bhi cothrom aig luchd-amhairc anns na Stàitean Aonaichte an sealladh seo fhaicinn. Faodaidh cuid de roinnean de Bhrasil ann an Ameireaga a Deas eòlas fhaighinn air an eclipse aig àm èirigh na gealaich.

Lunar Eclipse 2023: Chandra Grahan 2023 Sutak Kaal Time

Tòisichidh an ùine sutak, a thathas a’ meas a mhaireas timcheall air 9 uairean, aig 04:06 PM Disathairne, 28 Dàmhair, agus thig e gu crìch aig 02: 22m air Didòmhnaich, Dàmhair 29.

Chandra Grahan 2023, Lunar Eclipse: Sharad Purnima tithi, ceann-latha agus uair

Tòisichidh am Purnima tithi, a tha a’ samhlachadh na gealaich slàn, aig 04:15m Disathairne, 28 Dàmhair, agus thig e gu crìch aig 01:52m air Didòmhnaich, Dàmhair 29.

Dè a th’ ann an Lunar Eclipse?

Tha eclipses gealaich nan tachartasan celestial cumanta a chithear bho dhiofar phàirtean den Talamh. Tha iad air an dèanamh suas de dhà phrìomh ìre: an eclipse penumbral agus an eclipse umbral. Is e an eclipse penumbral a’ chiad ìre nuair a thèid a’ ghealach a-steach do sgàil-dhealbh na Talmhainn, ag adhbhrachadh buaidh lasachaidh seòlta. Is e an eclipse umbral an ìre as drùidhtiche, nuair a thèid a’ ghealach a-steach do sgàil umbral na Talmhainn. Mar a bhios i a’ dol nas doimhne don dubhar, faodaidh a’ ghealach a dhol dorcha agus gabhail ris na dathan dearg, orains no donn - rud ris an canar gu tric “gealach na fala”. Tha an dath iongantach seo mar thoradh air solas na grèine a’ sgapadh tro àile na Talmhainn, a’ leigeil le dìreach tonnan solais nas fhaide a ruighinn agus a shoilleireachadh.

Lunar Eclipse 2023: A bheil e sàbhailte an Chandra Grahan fhaicinn?

Eu-coltach ri solar eclipses a dh ’fheumas dìon sùla sònraichte, tha e sàbhailte coimhead air eclipses gealaich leis an t-sùil rùisgte. Faodaidh prosbaig no teileasgop cur ris an eòlas le bhith a’ toirt sealladh nas dlùithe. Is fhiach a bhith mothachail gum faod coltas agus fad eclipse gealaich atharrachadh bho aon tachartas gu tachartas eile, a rèir suidheachadh na gealaich san orbit aice agus taobh na Talmhainn.