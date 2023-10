Artaigil ùr: Lunar Eclipse Etiquette: Seann Chleachdaidhean agus Seallaidhean Ùra

Tha eclipse gealaich, iongantas celestial a tha air daoine a ghlacadh airson linntean, na thachartas iongantach a bhios a’ tachairt nuair a thèid an Talamh eadar a’ Ghrian agus a’ Ghealach. Mar a bhios a 'ghealach a' gluasad mean air mhean a-steach do sgàil na Talmhainn, bidh e a 'dol tro dhiofar ìrean, gach fear le a feartan sònraichte fhèin. Tha an eclipse gealaich a tha ri thighinn, a tha gu bhith a’ tachairt air 29 Dàmhair, a’ gealltainn a bhith na shealladh as fhiach fhaicinn, leis an ìre umbral a’ tòiseachadh aig 1:05 AM agus a’ mairsinn airson 1 uair agus 19 mionaidean.

Fhad ‘s a tha saidheans a’ toirt dhuinn tuigse nas doimhne air na meacanaig air cùl eclipse gealaich, tha seann chultaran air faighinn seachad air beairteas de dhualchasan agus stiùiridhean co-cheangailte ris an tachartas celestial seo. Ged a dh’ fhaodadh cuid de chleachdaidhean a bhith a’ coimhead air nach eil iad eòlach no eadhon saobh-chràbhach do dhaoine san latha an-diugh, tha iad a’ toirt sealladh iongantach air creideasan agus cleachdaidhean ar sinnsearan.

Tha traidisean aon-aois a’ toirt comhairle do dhaoine fa-leth amar a ghabhail an dà chuid ro agus às deidh eclipse gealaich, a’ samhlachadh glanadh a’ chuirp agus an spioraid. Tha sprinkling Gangajal, uisge bho Abhainn Ganges naomh, ann an dachaigh neach na chleachdadh àbhaisteach eile a thathas a ’creidsinn a bhios a’ glanadh àite-fuirich lùth àicheil.

Gu inntinneach, tha cuid de thraidiseanan a’ moladh gun cuir iad sìol Tulsi Patra no Kusha ri biadh is deochan rè an eclipse, leis gu bheilear den bheachd gu bheil na h-eileamaidean nàdarra sin a’ dìon an aghaidh buaidhean cronail sam bith. Còmhla ris na cleachdaidhean sin, thathas a’ cumail sùil farsaing air a bhith a’ diùltadh còcaireachd is ithe tron ​​​​eclipse, leis a’ chreideas gum faodadh ithe biadh aig an àm seo spionnadh a thoirt a-steach don bhodhaig.

Ann an saoghal aig astar luath an latha an-diugh, far a bheil ùine gu tric deatamach, tha e cudromach cuimhneachadh air cho cudromach sa tha e slaodadh sìos aig tachartasan celestial mar eclipse gealaich. Bidh mòran thraidiseanan a’ brosnachadh dhaoine fa-leth gus cadal a sheachnadh tron ​​eclipse, an àite sin a’ roghnachadh Dhyan Yog no Meditation fhad ‘s a tha iad a’ seinn fuaim naomh ‘Om’. Tha an cleachdadh seo a 'ceadachadh fèin-mheòrachadh agus sìth a-staigh am measg an t-seallaidh nèamhaidh.

Ged a dh’ fhaodadh cuid de na cleachdaidhean sin a bhith air a dhol sìos le ùine, tha mòran dhaoine fhathast a’ cumail ri ceumannan sònraichte rè eclipse. Mar eisimpleir, tha cuid den bheachd gu bheil e ciallach gun a bhith a’ dol a-mach agus a’ tòiseachadh oidhirpean ùra aig an àm seo, agus cuid eile a’ roghnachadh gun a bhith a’ làimhseachadh innealan biorach no tadhal air teampaill.

Is fhiach a bhith mothachail gu bheil na cleachdaidhean sin eadar-dhealaichte thar chultaran agus dhaoine fa leth, agus chan eil fianais saidheansail ann gus taic a thoirt don èifeachdas aca no a dhiùltadh. Ach, le bhith a’ toirt spèis do agus ag aithneachadh a’ ghliocais a tha freumhaichte anns na traidiseanan sin faodaidh sin ceangal nas doimhne a thoirt don eachdraidh cho-roinnte againn agus don chosmos dìomhair gu h-àrd.

Ceistean Bitheanta:

C: Am faod mi ithe no còcaireachd aig àm gealaich eclipse?

F: Tha mòran thraidiseanan a’ dì-mhisneachadh ithe no còcaireachd aig àm gealaich eclipse air sgàth creideas gum faodadh e lùth àicheil a tharraing. Is e roghainn pearsanta a th’ ann, ach le bhith a’ leantainn seann chleachdaidhean aig an tachartas celestial seo faodaidh sin blasad de dhìomhaireachd agus de dh’ urram a chuir ris.

C: Carson a thathas a’ moladh bath a ghabhail ro agus às deidh eclipse gealaich?

F: Thathas den bheachd gu bheil a bhith a’ gabhail amar ro agus às deidh eclipse gealaich mar ghnìomh samhlachail de ghlanadh airson a’ bhodhaig agus an spiorad. Ged is dòcha nach eil bunait saidheansail aige, tha cudrom cultarach is spioradail aige thar diofar thraidiseanan.

C: Am bu chòir dhomh fuireach a-staigh aig àm gealaich eclipse?

F: Ged nach eil e èigneachail, tha mòran thraidiseanan a’ moladh fuireach a-staigh aig àm gealaich eclipse, stad bho bhith a’ tòiseachadh air pròiseactan ùra, agus fòcas a chuir air meòrachadh no fèin-mheòrachadh. Tha e a’ leigeil le daoine fa leth a bhith a’ faicinn agus a’ ceangal ris an t-sealladh nèamhaidh air ìre phearsanta.

C: Am faod mi tadhal air teampall aig àm gealaich eclipse?

F: Tha a bhith a’ cumail sùil air modh eclipse gealaich ag atharrachadh am measg dhaoine fa-leth agus chultaran. Tha cuid de thraidiseanan a’ comhairleachadh gun a bhith a’ dol a-steach do theampaill aig àm eclipse, ach chan eil cuid eile a’ cur bacadh sam bith orra. Tha e glic spèis a thoirt do chleachdaidhean agus chreideasan ionadail ge bith càite a bheil thu.

C: A bheil buannachdan saidheansail ann a bhith a’ leantainn chleachdaidhean eclipse gealaich?

F: Tha na cleachdaidhean co-cheangailte ri eclipses gealaich freumhaichte gu domhainn ann an seann chultaran agus cleachdaidhean. Ged is dòcha nach eil bunait saidheansail aca, tha iad a’ tabhann cothrom airson introspection, meas cultarach, agus mothachadh air ceangal ris a’ chosmos.