An t-iongantas iongantach de phàirt de Lunar Eclipses

Tha pàirt de eclipses gealaich air a bhith inntinneach do shìobhaltachdan bho shean, a’ brosnachadh faireachdainn de dh’ iongnadh agus a’ lasadh mac-meanmna. Bidh luchd-rannsachaidh speur na h-oidhche gu dùrachdach a’ dùileachadh na tachartasan nèamhaidh sin, oir tha iad a’ tabhann cothrom gun samhail airson sealladh tarraingeach fhaicinn.

Seo 6 fìrinnean inntinneach mu eclipses gealaich pàirteach:

1. Eclipse gealaich pàirteach air a mhìneachadh: Eu-coltach ri eclipses gealaich iomlan, far a bheil a’ ghealach gu lèir air a falach le sgàil na Talmhainn, bidh pàirt de eclipse gealaich a’ tachairt nuair nach eil ach cuid den ghealach a’ tighinn a-steach don dubhar seo. Bidh e a’ cruthachadh dannsa inntinneach eadar solas agus dorchadas.

2. Tachartas farsaing: Tha eclipses gealaich pàirteach nas cumanta na an co-aoisean iomlan, a tha a’ ciallachadh gu bheil barrachd chothroman ann dha speuradairean air feadh an t-saoghail an taisbeanadh nèamhaidh seo fhaicinn. Is e tachartas uile-choitcheann a th’ ann a tha a’ dol thairis air crìochan.

3. An t-iongnadh dath: Ann am pàirt gealaich eclipse, faodaidh luchd-amharc a bhith mothachail air dorchadas beag air a' Ghealach no air tilgeadh dearg/copach. Tha a’ bhuaidh seo air adhbhrachadh le àile ar planaid a’ sgapadh solas na grèine agus a’ leigeil le diofar dhathan ruighinn uachdar na gealaich.

4. Ìrean an Eclipse: Tha dà ìre shònraichte ann am pàirt gealaich eclipse. Bidh an ìre penumbral a’ tachairt nuair a thèid a’ ghealach a-steach don phàirt a-muigh de sgàil na Talmhainn, a’ leantainn gu lùghdachadh mean air mhean. Às deidh sin, bidh an ìre umbral a’ tòiseachadh fhad ‘s a tha a’ Ghealach a ’dol a-steach don roinn as doimhne, nas dorcha den sgàil, a’ leantainn gu doilleireachd nas fhollaisiche.

5. Amharc furasta: Is e aon de na taobhan iongantach de eclipses gealaich pàirteach gum faodar am faicinn gu furasta leis an t-sùil rùisgte. Eu-coltach ri cuid de iongantasan speurail a tha ag iarraidh uidheamachd sònraichte, faodaidh neach sam bith aig a bheil sealladh gun bhacadh de speur na h-oidhche an tachartas inntinneach seo a mhealtainn.

6. Faid caochlaideach: Faodaidh fad pàirt gealaich eclipse atharrachadh, a’ toirt seachad uairean de shealladh celestial. Bho chiad bhruis na gealaich an aghaidh sgàil na Talmhainn gu làn bhogadh, tha uinneag gu leòr aig luchd-amhairc gus an t-uamhas cosmach seo fhaicinn.

FAQ:

C: Dè cho tric a bhios pàirt de eclipses gealaich a’ tachairt?

F: Bidh eclipses gealaich pàirteach a’ tachairt nas trice na eclipses gealaich iomlan.

C: An urrainn dhomh prosbaig no teileasgop a chleachdadh gus pàirt de eclipse gealaich fhaicinn?

F: Ged a dh’fhaodas teileasgop no prosbaig cur ris an eòlas amhairc, chan eil feum orra. Faodar pàirt de eclipse gealaich a mhealtainn leis an t-sùil rùisgte.

C: A bheil e sàbhailte sùil a thoirt air pàirt gealaich eclipse?

A: Gu tur. Tha e sàbhailte sùil a thoirt air pàirt gealaich eclipse agus cha dèan e cron sam bith air na sùilean no air slàinte. Tlachd a ghabhail air an t-sealladh le fois inntinn.

C: Ciamar a gheibh mi a-mach cuin a bhios an ath eclipse gealaich pàirteach a’ tachairt?

F: Bidh làraich-lìn leithid timeanddate.com no duilleag-lìn oifigeil NASA a’ tabhann fiosrachadh coileanta mu thachartasan celestial a tha ri thighinn, a’ toirt a-steach eclipses gealaich pàirteach.

C: An urrainn dhomh dealbhan a thogail de eclipse gealaich pàirteach le fòn cliste?

A: Tha, tha comasan camara drùidhteach aig fònaichean sgairteil an latha an-diugh a ghlacas ìomhaighean iongantach de eclipse gealaich pàirteach. Dìreach dèan cinnteach gu bheil àrd-ùrlar seasmhach agad gus seallaidhean crathaidh a sheachnadh.

Tha eclipses gealaich pàirteach a’ leantainn air adhart a’ glacadh luchd-dealasach nan speuran, a’ cur nar cuimhne na h-iongantasan gun chrìoch a tha taobh a-muigh ar crìochan talmhaidh. Le bhith gar bogadh fhèin ann an dìomhaireachdan a’ chosmos, bidh sinn a’ faighinn tuigse dhomhainn airson farsaingeachd agus bòidhchead na cruinne.