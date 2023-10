Tha Misean Lunar Chandrayaan-3 a’ tighinn gu crìch, an dòchas Dwindle airson ath-bheothachadh

By

Tha e coltach gun do chaill misean Chandrayaan-3 na h-Innseachan, a thàinig air tìr air pòla a deas na gealaich, conaltradh air sgàth fìor theodhachd oidhche na gealaich. Tha coimeas ri misean Chang'e 4 ann an Sìona a 'toirt sealladh de dhòchas airson ath-bheothachadh, ach tha na cothroman air ath-bheothachadh a' lùghdachadh.

B’ e Chandrayaan-3 gu soirbheachail a’ chiad bhàta-fànais a thàinig air tìr ann an sgìre pòla a deas na gealaich, àite èiginneach anns a bheil tòrr uisge reòta. Tha an goireas luachmhor seo cudromach airson miseanan san àm ri teachd agus ionadan gealaich a dh’fhaodadh a bhith ann. Fhuair am misean cuideachd rover agus lander air tìr gu soirbheachail às deidh don mhisean Chandrayaan-2 a bh’ ann roimhe a thighinn air tìr.

Thòisich oidhirpean conaltradh leis an lander agus an rover mar a thòisich latha na gealaich, ach cha deach freagairt sam bith a thoirt seachad gu ruige seo. Faodar an dà bhàta-fànais a ghlacadh gu maireannach mu 600 km bho phòla a deas na gealaich.

Thug dealbhadh Chandrayaan-3 dòchas gun tigeadh an soitheach-fànais air ais beò le solas na grèine a’ nochdadh a-rithist. Ach, tha fìor theodhachd oidhche na gealaich, a ruigeas cho ìosal ri -250 ° C (-418 ° F), nan dùbhlain don uachdaran agus don rover. Chaidh bataraidh beag an rover a ghearradh gu h-iomlan, agus chaidh an dà charbad a phrògramadh ro-làimh gus ath-ghnìomhachadh nuair a bha gineadh grèine gu leòr ri fhaighinn.

Ach, chuir Ceann-suidhe ISRO AS Kiran Kumar an cèill teagamhan mu ion-obrachadh a’ mhisean, leis gur dòcha nach robh mòran phàirtean air a bhith beò le teòthachd cruaidh na gealaich. Tha inneal-sgaoilidh an fhearainn deatamach airson soirbheachas, oir feumaidh e conaltradh a stèidheachadh le ISRO. Fiù ma tha siostaman eile fhathast ag obair, bhiodh dìth inneal-sgaoilidh obrach gam fàgail neo-iomchaidh.

Fhad ‘s a tha dòchas lag stèidhichte air misean Chang’e 4 ann an Sìona, tha na cothroman air ath-bheothachadh Chandrayaan-3 a’ lughdachadh gu sgiobalta. Ma tha am misean seachad gu dearbh, tha e fhathast na shoirbheachadh mòr dha ISRO, leis gun tàinig e air tìr ann an sgìre pòla a deas na gealaich.

Stòr: Universe Today