Faodar Lunar Dust a chleachdadh airson rathaidean a thogail agus badan tighinn air tìr air a’ Ghealach

Tha luchd-saidheans air deuchainnean a dhèanamh air an Talamh gus sgrùdadh a dhèanamh air cleachdadh duslach gealaich airson rathaidean a thogail agus badan tighinn air tìr air a’ ghealach. Tha duslach gealaich gu ìre mhòr air a dhèanamh suas de chreig bholcànach le pùdar grinn, agus a dh’ aindeoin coltas geal na gealaich, tha an ùir aice dorcha glas. Tha dìth phròiseasan bleith air a’ ghealach a’ ciallachadh gu bheil mìrean biorach ann an duslach na gealaich, nan cunnart do rannsachadh fànais.

A bharrachd air an sin, bidh cosgais dealain aig duslach gealaich, ga fhàgail adhesive agus steigeach. Faodaidh an steigeach seo milleadh a dhèanamh air luchd-laighe gealaich, deiseachan-fànais, agus eadhon cùisean slàinte a dh’ fhaodadh a bhith ann ma thèid an toirt a-steach. Gus am milleadh a rinn duslach na gealaich a lughdachadh, chaidh am beachd rathaidean a thogail air uachdar na gealaich a’ cleachdadh nan goireasan a tha rim faighinn.

Ann an sgrùdadh o chionn ghoirid, rinn luchd-saidheans deuchainn air neach-ionaid ùir gealaich ris an canar EAC-1A gus faighinn a-mach an gabhadh solas na grèine dùmhail duslach gealaich a leaghadh gu leacan creige cruaidh. Rinn iad atharrais air solas na grèine dùmhail le bhith a’ cleachdadh sailean laser le diofar neartan is mheudan, a’ toirt a-mach leacan triantanach le meadhan lag gu soirbheachail. Dh’ fhaodadh na leacan sin a bhith air an ceangal còmhla gus uachdar cruaidh a chruthachadh airson rathaidean a thogail agus badan tighinn air tìr air a’ ghealach.

Bha rannsachadh roimhe air moladh a bhith a’ cleachdadh solas grèine dian no sailean laser airson a bhith a’ ceangal ùir gealaich, ach sheall an sgrùdadh seo gun deach blocaichean nas motha a dhèanamh agus cleachdadh sailean laser cumhachdach. Gus beam a chruthachadh cho cumhachdach air a 'ghealach, bhiodh feum air lionsa mu 5.7 troigh ann an trast-thomhas.

Nì deuchainnean san àm ri teachd measadh air seasmhachd nan leacan sin gu smeòrach rocaid gus faighinn a-mach dè cho freagarrach sa tha iad airson badan tighinn air tìr. Faodaidh luchd-rannsachaidh cuideachd deuchainnean a dhèanamh fo chumhachan gealaich samhlachail, a’ toirt a-steach an fheadhainn gun àile agus le cuideam nas lugha, gus ion-dhèantachd an teicneòlais seo a dhearbhadh mus cuir iad an gnìomh e air a’ ghealach.

Ann an co-dhùnadh, tha comas ann a bhith a’ cleachdadh duslach gealaich airson rathaidean a thogail agus badan tighinn air tìr air a’ ghealach cosgaisean a lughdachadh agus sgrùdadh fànais a dhèanamh nas seasmhaiche. Tha cruthachadh soirbheachail de leacan creige cruaidh a’ cleachdadh solas na grèine dlùth san sgrùdadh seo a’ toirt seachad fuasgladh gealltanach airson togail gealaich.

