Mar a chuir ocsaidean cha mhòr às do bheatha air an Talamh

Tha an artaigil seo a 'sgrùdadh a' chuspair inntinneach mu thùs beatha air an Talamh agus mar a chuir ocsaidean, a tha riatanach airson beatha an-diugh, cha mhòr às do gach nì beò o chionn billeanan de bhliadhnaichean. Tha an t-Ollamh Luke O’Neill a’ daingneachadh gur e a bhith a’ tuigsinn cò às a thàinig beatha a’ “cheist as motha dhiubh uile” agus tha luchd-saidheans air mòran ùine a chuir seachad airson mìneachadh saidheansail a lorg.

Stèidhichte air na creagan, thathas a' creidsinn gun deach an Talamh a chruthachadh o chionn timcheall air 4.5 billean bliadhna. Tha an clàr fosail a’ toirt fianais gu bheil cruthan beatha tràth ann. Ach, thug cruthachadh a 'chiad cheallan billean bliadhna a bharrachd. B 'e bacterium a bh' anns a 'chiad chill, agus thàinig a h-uile bacteria, a' gabhail a-steach daoine, bhuaithe.

Bha pàirt chudromach aig mean-fhàs ann an leasachadh beatha air an Talamh. Thàinig aon chealla air adhart gu bhith a’ cleachdadh lùth bho sholas na grèine, rud a tha riatanach airson beatha nochdadh. Ach, thug am pròiseas gineadh lùth seo anns an robh solas na grèine agus ceimigean a-mach ocsaidean, a bha na chunnart do bheatha. Tha comas aig ocsaidean fàs-bheairtean a oxidachadh agus a bhriseadh sìos.

Gu inntinneach, lorg dà chealla dòigh air gabhail ris a’ cheimigeach puinnseanta seo. Dh’ fhaodadh aon seòrsa cealla ocsaidean a làimhseachadh mar bataraidh, a’ cumail smachd air a’ bhuaidh aige. Fhuair an seòrsa cealla eile, nach robh comasach air ocsaidean a làimhseachadh, buannachd bhon dàimh symbiotic seo. Thug an cealla a ghabhadh ocsaidean a-steach lùth don chill eile, agus fhuair an tè mu dheireadh beathachadh.

Mar thoradh air a 'phròiseas seo, ris an canar endosymbiosis, nochd ceallan ainmhidhean comasach air ocsaidean a chleachdadh. Le bhith a’ faighinn an stòr lùtha seo bha e comasach mean-fhàs de chruthan beatha iom-fhillte, a’ leantainn gu iomadachd mòr de fhàs-bheairtean.

Ann an co-dhùnadh, tha turas beatha air an Talamh air a bhith air a chumadh le diofar fhactaran, a 'gabhail a-steach àite ocsaidean. Ged a tha ocsaidean deatamach airson beatha an-diugh, cha mhòr nach do chuir e às do gach nì beò o chionn billeanan de bhliadhnaichean. Tha tuigse air tùs beatha agus na pròiseasan mean-fhàs a lean na oidhirp leantainneach dha luchd-saidheans.

Mìneachaidhean:

- Endosymbiosis: Dàimh symbiotic anns a bheil aon fhàs-bheairt a’ fuireach taobh a-staigh fear eile.

- Clàr fosail: An cruinneachadh de fhuigheall agus lorgan de sheann bheatha a chaidh a lorg ann an sreathan creag ghrùideach.

