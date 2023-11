Sealladh ùr air misean Lucy NASA: A’ cleachdadh dàta fo-dhearg gus Asteroids a sgrùdadh

Ràinig misean Lucy NASA clach-mhìle chudromach an-diugh leis a’ chiad tadhal aice air asteroid fhad ‘s a bha an soitheach-fànais a’ siubhal gu orbit Jupiter. Bidh an tachartas seo na dheuchainn airson siostaman agus modhan-obrach a’ mhisean. Ach, mus ruig iad an ceann-uidhe, tha luchd-rannsachaidh air dàta fo-dhearg a chleachdadh bho Sgrùdadh Infridhearg Raon farsaing NASA (WISE) gus ar tuigse mu mheud an asteroid agus faileas uachdar ùrachadh.

Tha a’ phrìomh chrios asteroid, a tha suidhichte eadar Mars agus Jupiter, na dhachaigh do ghrunn asteroids, a’ toirt a-steach am fear a tha Lucy an dùil a dhol seachad. Tha a bhith a’ sgrùdadh nan asteroids sin a’ toirt seachad seallaidhean luachmhor air cruthachadh agus mean-fhàs ar siostam grèine. Le bhith a’ cleachdadh an dàta 13-bliadhna bho WISE, bha e comasach do luchd-saidheans tuairmsean ùraichte obrachadh a-mach airson meud agus albedo an asteroid. Tha Albedo a’ toirt iomradh air tomhas meòrachaidh nì celestial.

Tha an sgrùdadh ùr seo, a chaidh fhoillseachadh anns an Astrophysical Journal Letters, a’ sealltainn luach seallaidhean serendipitous. Ann an 2010, rinn WISE sganadh gun fhiosta air an asteroid rè a phrìomh mhisean, eadhon ged a b’ e am prìomh adhbhar aige an speur gu lèir a mhapadh ann an solas fo-dhearg. Ged a bha comharra an asteroid ro lag an toiseach airson a lorg, chleachd an luchd-rannsachaidh algoirmean sòlaimte gus grunn nochdaidhean a chruachadh agus gus comharra infridhearg an asteroid a nochdadh.

Rinn mion-sgrùdadh air beachdan WISE chan e a-mhàin mion-sgrùdadh air meud an asteroid, a thathas a’ meas a bhith timcheall air leth mhìle ann an trast-thomhas, ach cuideachd a’ tilgeil solas air an albedo aige, a’ moladh gum buin e don roinn chloiche (seòrsa S). Tha na co-dhùnaidhean sin a’ cur ri ar tuigse air nithean faisg air an Talamh agus am feartan.

Tha misean Lucy NASA ag amas air sgrùdadh a dhèanamh air na asteroids Trojan, buidheann de bhuidhnean beaga a’ cuairteachadh Jupiter. Tha an tachartas seo leis an asteroid air a thuras na chleachdadh airson a’ mhisean, a’ cuideachadh luchd-saidheans gus na dòighean aca air na seann fhuigheall sin de shiostam na grèine a sgrùdadh gu ceart.

FAQ:

C: Dè th' ann an albedo?

F: Tha Albedo a’ toirt iomradh air tomhas meòrachaidh nì. Anns a 'chùis seo, bidh e a' cuideachadh le bhith a 'dearbhadh soilleireachd uachdar an asteroid.

C: Dè am prìomh chrios asteroid?

A: Tha am prìomh chrios asteroid na sgìre a tha suidhichte eadar orbits Mars agus Jupiter anns a bheil àireamh mhòr de asteroids.

C: Dè a th ’ann an asteroids Trojan?

F: Is e buidheann de bhuidhnean beaga celestial a th’ ann an Trojan asteroids a bhios a’ roinn orbit Jupiter agus thathas a’ creidsinn gu bheil iad air fhàgail bho shiostam na grèine tràth.

Stòr: NASA/JPL-Caltech