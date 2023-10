Tha an Linn Fànais a’ fàgail a comharra air Àile na Talmhainn

Tha sgrùdadh o chionn ghoirid a chaidh fhoillseachadh ann an Proceedings of the National Academy of Sciences a’ nochdadh gu bheil an Linn Fànais a’ toirt buaidh air àile na Talmhainn. Tha luchd-rannsachaidh air meudan mòra de mheatailtean a lorg ann an aerosolas san àile, is dòcha bhon àireamh a tha a’ sìor fhàs de bhàtaichean-fànais agus saideal a’ cur air bhog agus a’ tilleadh. Tha an làthaireachd seo de mheatailt ag atharrachadh ceimigeachd àile, a dh’ fhaodadh buaidh a thoirt air còmhdach ozone agus gnàth-shìde.

Air a stiùireadh le Dan Murphy bhon Rianachd Cuantail is Àile Nàiseanta, lorg an sgioba rannsachaidh còrr air 20 eileamaid ann an co-mheasan a tha a rèir an fheadhainn a thathas a’ cleachdadh ann an alloidhean bàta-fànais. Mhothaich iad gu robh an tomad de mheatailtean sònraichte, leithid lithium, alùmanum, copar, agus luaidhe, bho reentry bàta-fànais fada nas àirde na an ìre de mheatailtean sin a lorgar ann an duslach cosmach nàdarrach. Gu h-iongantach, bha alùmanum agus meatailtean bàta-fànais eile ann an faisg air 10% de ghràinean mòra searbhag sulfarach, a chuidicheas le bhith a’ dìon agus a’ gleidheadh ​​​​an còmhdach ozone.

Tha luchd-saidheans den bheachd gum faodadh suas ri 2030 saideal a bharrachd ruighinn orbit ro 50,000. Tha seo a’ ciallachadh, anns na beagan dheicheadan a tha romhainn, gum faodadh suas ri leth de na gràinean searbhag sulfarach stratospheric meatailtean a bhith ann bho ath-inntrigeadh. Chan eil fios fhathast dè a’ bhuaidh a bheir seo air an àile, an ìre ozone, agus beatha air an Talamh.

Tha e dùbhlanach a bhith a’ sgrùdadh an stratosphere, leis gur e sgìre a th’ ann far nach eil daoine a’ fuireach. Is e dìreach na tursan-adhair as àirde a thig a-steach don roinn seo airson ùine ghoirid. Ach, mar phàirt de Phrògram Saidheans Adhair NASA, bidh an luchd-saidheans a’ cleachdadh plèanaichean rannsachaidh gus sampallan den stratosphere a chruinneachadh. Tha ionnstramaidean ceangailte ri còn an t-sròin gus dèanamh cinnteach gu bheil an èadhar a chaidh a samplachadh ùr agus gun dragh sam bith.

Tha an stratosphere na shreath sheasmhach agus a rèir coltais socair den àile. Tha e cuideachd na dhachaigh don chòmhdach ozone, pàirt deatamach airson beatha air an Talamh a dhìon bho rèididheachd ultraviolet cronail. Thairis air na deicheadan mu dheireadh, tha an ìre ozone air a bhith ann an cunnart, ach chaidh oidhirpean cruinneil co-òrdanaichte a dhèanamh gus a chàradh agus ath-lìonadh.

Tha an àireamh a tha a’ sìor fhàs de dh’ àite air bhog agus air ais an urra ri barrachd mheatailtean a thoirt a-steach don stratosphere. Mar a thèid rocaidean a chuir air bhog agus saidealan a chuir a-steach, bidh iad a’ fàgail lorg air mìrean meatailt a dh’ fhaodadh buaidh a thoirt air an àile ann an dòighean a tha luchd-saidheans fhathast a’ feuchainn ri thuigsinn.

Ann an co-dhùnadh, tha an sgrùdadh a’ soilleireachadh gu bheil feum air tuilleadh rannsachaidh gus faighinn a-mach dè a’ bhuaidh a th’ aig Linn an Fhànais air àile na Talmhainn. Tha na co-dhùnaidhean a’ nochdadh gum faodadh buaidh a bhith aig làthaireachd mheatailtean bho bhàta-fànais agus saidealan air gnàth-shìde, an ìre ozone, agus comas-còmhnaidh iomlan ar planaid.

stòran:

- Tiotal: Tha an Linn Fànais a’ fàgail a comharra air Atmosphere na Talmhainn

- Stòr: Gnìomhan Acadamaidh Nàiseanta nan Saidheansan