Tùs agus Cudromachd an Duais Nobel

Tha an Duais Nobel, a chaidh a stèidheachadh le Alfred Nobel, na duais chliùiteach a tha ag aithneachadh dhaoine fa leth a chuir gu mòr ri diofar raointean airson leasachadh a’ chinne-daonna. B' e ceimigear agus innleadair a bh' ann an Alfred Nobel, a rugadh ann an teaghlach de innleadairean ann an Stockholm ann an 1833, a thàinig gu bhith na neach-dèanamh armachd buadhach. Thàinig a bheairteas bho na h-innleachdan iomadach aige, a 'gabhail a-steach dynamite, ged a choisinn an innleachd seo an tiotal mì-mhisneachail dha "Merchant of Death."

Ach, bha Nobel airson dìleab mhaireannach fhàgail a chuireadh ri adhartachadh na coimhearsnachd. Anns an tiomnadh aige a chaidh a shoidhnigeadh ann an 1895, dh’ ainmich e gum bu chòir a bheairteas a bha air fhàgail a chleachdadh gus maoin a stèidheachadh a bhiodh air a sgaoileadh gach bliadhna mar dhuaisean. Bhiodh an ùidh bhon mhaoin air a roinn ann an còig pàirtean co-ionann agus air a bhuileachadh air daoine fa leth a rinn lorgan no euchdan cudromach ann an raointean fiosaigs, ceimigeachd, eòlas-inntinn no leigheas, litreachas, agus sìth. Ann an 1968, chaidh an Duais Nobel ann an Eaconamas a chur ris an liosta dhuaisean.

Chaidh a’ chiad Duaisean Nobel a thoirt seachad ann an 1901, agus bhon uair sin, tha adhartasan iongantach air fhaicinn ann an raointean fiosaig agus ceimigeachd. Tha fiosaig, air a mheas mar an saidheans as cudromaiche aig àm Nobel, air lorgaidhean ùr-nodha fhaicinn, a’ leantainn gu àm ri teachd air a stiùireadh le saidheans agus teicneòlas. Am measg nan labhraichean ainmeil tha Albert Einstein, a choisinn an Duais Nobel ann am Fiosaigs ann an 1921 airson a theòiridh air càirdeas, agus an dithis athair-mac Uilleam Henry Bragg agus Lawrence Bragg, a fhuair an duais ann an 1915 airson an cuid obrach air mion-sgrùdadh structar criostal a’ cleachdadh X. -ghathan.

Tha ceimigeachd, an raon as fhaisge air obair Nobel fhèin, air adhartas mòr a dhèanamh cuideachd, le 115 Duaisean Nobel air an toirt seachad gu ruige seo. Tha tabhartasan cudromach ann an ceimigeachd air ar tuigse mun chruinne-cè, cuspair agus beatha àrdachadh. Fhuair Frédéric Joliot agus Irene Joliot-Curie, nighean Marie Curie, an duais ann an 1935 airson an lorg iad dadaman rèidio-beò fuadain. Ann an 2019, thàinig John B Goodenough gu bhith mar an labhraiche as sine ann an ceimigeachd aig aois 97 airson na chuir e ri leasachadh bataraidhean lithium-ion.

Tha an Duais Nobel fhathast na aithne air a bheil meas mòr air euchdan sònraichte ann an diofar raointean. Tha e na theisteanas air cumhachd eòlais, saidheans, agus daonnachd ann a bhith ag adhartachadh comann-sòisealta agus a’ toirt buannachd don chinne-daonna gu h-iomlan.

