Sealladh Ùr air Beatha: A’ sgrùdadh na cruinne agus a’ lorg ar n-àite

Tha an reul-eòlaiche agus an reul-eòlaiche Dr Aomawa Shields air tòiseachadh air turas gus beatha taobh a-muigh na Talmhainn a lorg, agus le bhith a’ dèanamh seo, tha i air tuigse ùr fhaighinn air brìgh beatha air a’ phlanaid againn fhèin. Tha farsaingeachd agus meud na cruinne air sealladh ùr a thoirt dhi air cho cudromach sa tha ar beatha.

Anns a’ chuimhneachan aice, “Beatha air planaidean eile: cuimhneachan air m’ àite a lorg anns a’ chruinne-cè,” tha Shields a’ meòrachadh air a turas mar neach-saidheans agus a’ bhuaidh dhomhainn a thug e air an t-sealladh aice. Tha i a’ tòiseachadh le bhith a’ beachdachadh air cho mòr sa tha an cruinne-cè, le uimhir de rionnagan ’s a tha gràinean gainmhich air tràighean na Talmhainn. Tha an coileanadh seo na chuimhneachan air dìreach cho mòr agus cho brosnachail sa tha an cosmos.

Bidh Shields cuideachd a’ meòrachadh air cho cudromach sa tha riochdachadh agus iomadachd ann an raon speuradaireachd. Mar bhoireannach Ameireaganach Afraganach ann an raon a bha gu h-eachdraidheil fo smachd fireannaich, lorg i brosnachadh ann an ceannas Barack Obama. Bha an coileanadh aige mar sholas treòrachaidh, a’ sealltainn gum faod daoine fa-leth bho chùl-raointean gun riochdachadh gu leòr a bhith barraichte ann an raon sam bith, a’ gabhail a-steach reul-eòlas.

Bidh an cuimhneachan a’ dèanamh tuilleadh sgrùdaidh air a’ chothromachadh eadar a bhith a’ leantainn diofar ùidhean agus aislingean. Bha Shields an toiseach air cùrsa-beatha a leantainn ann an cleasachd ach lorg iad i fhèin air a tarraing air ais gu reul-eòlas, raon a bha a-riamh air iongnadh a chuir na broinn. Bha an ath-cheangal seo le a freumhan saidheansail na chuimhneachan gu bheil aislingean agus ùidhean a’ leantainn, a’ diùltadh a bhith air an dearmad.

Tha aon taobh inntinneach de rannsachadh Shields a 'cuimseachadh air seòrsa de phlanaid ris an canar "Terminator Habitable". Tha gnàth-shìde gun samhail aig na planaidean sin far nach fhaodadh beatha a bhith ann ach air a’ chrìoch eadar fìor dhroch shuidheachaidhean latha is oidhche shìorraidh. Is ann tron ​​​​rannsachadh agus na sgrùdaidhean aice a tha Shields agus an sgioba aice air faighinn a-mach gum faodadh planaidean mar sin a bhith ann.

Gu h-iomlan, tha cuimhneachan Shields a’ toirt solas air a’ bhuaidh dhomhainn a tha air a bhith a’ sgrùdadh a’ chosmos air a beatha phearsanta is proifeasanta. Le bhith a’ coimhead nas fhaide na ar planaid fhèin, tha i air tuigse nas doimhne fhaighinn air bòidhchead agus eadar-cheangal beatha air an Talamh. Tha an sgeulachd aice na bhrosnachadh do dhaoine eile a bhith a’ gabhail ris na h-ùidhean aca, a’ leantainn an aislingean, agus a’ lorg brìgh ann am farsaingeachd na cruinne-cè.

