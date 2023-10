A’ tuigsinn na slighean glòrmhor aig frasan meteor

Ann an frasan meteor, bidh luchd-amhairc uaireannan a’ faighinn làimhseachadh air iongantas ainneamh ris an canar trèanaichean leantainneach, a tha nan slighean gleansach a bhios a’ fuireach anns na speuran às deidh do mheteor a dhol seachad. Tha luchd-saidheans fhathast a’ feuchainn ri faighinn a-mach dè an dearbh adhbhar a tha trèanaichean leantainneach, ach tha dà phrìomh theòiridh air nochdadh.

Tha aon teòiridh a 'moladh gu bheil siubhal àrd-astar meteoroids ag adhbhrachadh orra a bhith a' strì ri dealanan bho mholacilean adhair, a 'ciallachadh gu bheil ionization. Thathas a’ creidsinn gu bheil an glaodh a chithear ann an trèanaichean leantainneach a’ tighinn bho bhith a’ leigeil a-mach lùth nuair a bhios na moileciuilean ionachaidh sin a’ glacadh dealanan air seachran bhon àrainneachd. Tha teòiridh eile a 'toirt a-steach cemiluminescence, far a bheil meatailtean a tha a' gluasad bho mheteoroids a tha a 'gluasad gu luath ag eadar-obrachadh le ozone agus ocsaidean san àile, a' cruthachadh glow aotrom.

Aig an ìre as àirde de fhras meteor Orionid, a thachair air oidhche 21 Dàmhair gu 22 Dàmhair, bha e comasach dha luchd-amhairc fo speuran soilleir, dorcha timcheall air 10-20 meteors fhaicinn san uair. Bha am puing radiant, a tha mar thùs follaiseach nan meteors, suidhichte anns an reul-bhad Orion. Ach, tha e cudromach gun a bhith a 'cuimseachadh a-mhàin air a' phuing seo anns na speuran, oir faodaidh meteors Orionid nochdadh bho thaobh sam bith.

A bharrachd air na Orionids, is fhiach cuideachd sùil a chumail a-mach airson na frasan meteor Southern Taurids agus Northern Taurids, a tha a’ dol thairis air na Orionids. Tha an dà fhras seo a’ tighinn bhon reul-bhad Taurus, beagan an iar air Orion. Fhad ‘s a ruigeas na Taurids a Tuath an ìre as àirde ann am meadhan na Samhna, tha na Taurids a Deas a’ nochdadh cùis gun samhail.

Tha feum air tuilleadh rannsachaidh gus làn thuigse fhaighinn air na dòighean air cùl thrèanaichean leantainneach agus gus dìomhaireachdan frasan meteor fhuasgladh. Thathas a’ brosnachadh luchd-amhairc a bhith a’ sganadh nas urrainn de na speuran aig frasan meteor gus an cothrom as fheàrr fhaighinn air na tachartasan celestial tarraingeach sin fhaicinn.

stòran:

- “Mar a gheibh thu a’ chuid as fheàrr à frasan meteor agus tachartasan eile air speur na h-oidhche ”

Mìneachaidhean:

- Meteoroid: rud beag creagach no meatailteach a tha a’ cuairteachadh na grèine

- Ionization: am pròiseas airson dealanan a chur ris no a thoirt air falbh bho dadaman no moileciuilean, a’ leantainn gu cruthachadh ions

- Chemiluminescence: sgaoileadh solais mar thoradh air ath-bhualadh ceimigeach, gun a bhith an sàs ann an teas