An Supermoon Deireannach de 2023: Tachartas Sònraichte Celestial

Tha a’ bhliadhna 2023 air a bhith na bliadhna iongantach dha luchd-coimhead nan speuran, a’ tabhann sreath de thachartasan celestial iongantach. Bho supermoon dùbailte tearc gu fras eireachdail meteor Perseid, tha luchd-dealasach rionnag air a bhith a’ faighinn tlachd bho shealladh lèirsinneach. A-nis, ullaich airson a’ chuairt dheireannaich leis gu bheil an supermoon mu dheireadh de 2023 a’ gabhail tlachd anns na speuran air Diardaoin, Sultain 28, agus Dihaoine, Sultain 29.

Bidh supermoons, a tha air an comharrachadh leis cho faisg air an Talamh, a 'tachairt nuair a tha a' ghealach aig no faisg air perigee, an t-àite as fhaisge air a 'phlanaid againn. Aig perigee iomlan, tha a’ ghealach mu 225,804 mìle (363,396 km) air falbh bhon Talamh. Rè supermoon, tha a 'ghealach slàn a' nochdadh an treas cuid nas gile agus suas ri 14 sa cheud nas motha na an àbhaist, a 'toirt buaidh air glaodh tarraingeach air feadh speur na h-oidhche.

Tha an supermoon mu dheireadh seo, ris an canar 'Gealach an Fhoghair' anns an leth-chruinne a tuath, aig an aon àm ri equinox an t-Sultain. Sna seann làithean, nuair a bhathas a’ buain bàrr le làimh, thug Gealach an Fhoghair solas an latha a bharrachd gus am buain a chrìochnachadh ron gheamhradh. Chuidich an soilleireachd aige le bhith a’ soilleireachadh an fheasgar às deidh don ghrian dol fodha, a’ leudachadh uairean obrach luachmhor.

Ruigidh an supermoon an ìre as àirde de shoilleireachd aig 09:57 UTC (no 05:57 EST) air Dihaoine, Sultain 29. Airson luchd-amhairc anns an leth-chruinne an iar, bidh an ùine seallaidh as fheàrr anns na h-uairean tràtha madainn Dihaoine mus tòisich a’ ghealach. an iar. Anns an leth-chruinne an ear, bheir oidhche Haoine an cothrom air leth fhaicinn èirigh na gealaich.

Gus làn luach a thoirt air bòidhchead an t-supermoon, tha e ciallach àite a lorg le glè bheag de thruailleadh solais agus speuran soilleir. Tha an mealladh optigeach a bhios a’ tachairt nuair a tha a’ ghealach faisg air fàire nuair a dh’ èirich i no nuair a tha i air a suidheachadh a’ cruthachadh buaidh lèirsinneach iongantach, ga fhàgail a’ nochdadh nas motha an taca ri nithean mun cuairt.

Fhad ‘s a tha 2023 a’ cumail ri sreath air leth de shàr-ghealan, cha toir an ath bhliadhna ach dà chothrom na h-uinneanan nèamhaidh tarraingeach seo fhaicinn - aon air 18 Sultain agus fear eile air 17 Dàmhair. ar companach nèamhaidh.

stòran:

- "An Supermoon: Dè a th' ann?" le Julian Cheatle, Metro News

- “Dè a th’ ann an Supermoon? ” le Ashley Strickland, CNN