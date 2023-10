Chris Hadfield: Dreuchd Ioma-thaobhach ann an Gnìomhachas Aerospace

Tha e ainmeil airson a bhith ag innse sgeulachdan tarraingeach agus a dhealas gabhaltach, agus chaidh Chris Hadfield gu àrd-ùrlar aig Àrd-choinneamh Institiud Waterloo airson Aeronautics Seasmhach, a’ brosnachadh ceudan de dh’ oileanaich àrd-sgoile le sgeulachdan mu a dhreuchd eadar-mheasgte agus iongantach. Mar phìleat sabaid, innleadair, neach-ciùil, sgrìobhadair, agus, os cionn a h-uile càil, speuradair, chuir Hadfield cuideam air nach do nochd an turas iongantach aige le cothrom.

A’ cur às do bheachd sam bith mu bhith air fhastadh an aghaidh a thoil, thòisich Hadfield air a cheannas trì mìosan air an Stèisean Fànais Eadar-nàiseanta (ISS) ann an 2013 le dìoghras is dealas gun fhiosta. An àite a bhith a’ dol a-steach don chùrsa-beatha chliùiteach aige, bha an t-slighe aige air a phasgadh le diongmhaltas gun stad agus feòrachas airson a bhith a’ sgrùdadh an neo-aithnichte.

A bharrachd air na cur-seachadan speurail aige, tha eòlas ioma-ghnìomhach Hadfield air comharra do-sheachanta fhàgail air grunn chuspairean taobh a-staigh gnìomhachas an itealain. Bhon dreuchd a bh’ aige roimhe mar phìleat sabaid, far an tug e urram dha na sgilean aige ann am Feachd Adhair Rìoghail Chanada, gu na chuir e luachmhor ris mar innleadair, tha comas teicnigeach Hadfield air a bhith gu mòr an sàs ann a bhith ag adhartachadh innleachdas itealain.

Tron phrìomh òraid aige, sheall Hadfield a dhealas a thaobh a bhith ag àrach cheanglaichean eadar-chuspaireil. Chomharraich e an dàimh cho-chòrdail eadar saidheans agus na h-ealain, a’ tarraing co-chosmhail eadar na tàlantan ciùil aige agus a’ bhuaidh mhòr a bha aca air a chùrsa-beatha mar speuradair. Tha am measgachadh seo de chruthachalachd agus cruadalachd saidheansail a’ leantainn air adhart a’ brosnachadh inntinnean òga gun àireamh gus sgrùdadh a dhèanamh air sgìrean neo-chlàraichte thar diofar chuspairean foghlaim.

FAQ:

C: Dè na nithean as cudromaiche ann an cùrsa-beatha Chris Hadfield?

F: Tha cùrsa-beatha ioma-thaobhach air a bhith aig Chris Hadfield mar phìleat sabaid, innleadair, neach-ciùil, sgrìobhadair agus speuradair, leis an euchd as ainmeil aige mar an stiùir aige air an Stèisean Fànais Eadar-nàiseanta ann an 2013.

C: Ciamar a thàinig Chris Hadfield gu crìch na chùrsa-beatha?

F: Cha robh cùrsa-beatha Chris Hadfield mar thoradh air cothrom. Lean e an raon eadar-mheasgte de dhreuchdan aige le diongmhaltas agus dìoghras airson rannsachadh.

C: Dè a’ bhuaidh a th’ aig Chris Hadfield air gnìomhachas aerospace?

F: Tha eòlas Chris Hadfield mar phìleat sabaid agus innleadair air cur gu mòr ri adhartasan ann an gnìomhachas aerospace, agus tha a chomas air a’ bheàrn eadar saidheans agus na h-ealain a dhùnadh air mòran dhaoine a bhrosnachadh gus oidhirpean eadar-chuspaireil a leantainn.