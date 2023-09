SpaceX gus feuchainn air 17mh itealan a bhriseadh le Falcon 9 Booster

Tha SpaceX gu bhith a’ putadh crìochan ath-chleachdadh àrdachadh le bhith a’ cur air bhog rocaid Falcon 9 a’ cleachdadh àrdachadh ciad ìre a bhios a’ dèanamh an 17mh turas-adhair aige. Thathas an dùil gun tog am misean, ris an canar Starlink 6-17, a-mach à ceap Cape Canaveral 40 aig 10: 47f EDT.

Bidh an àrdachadh sin, àireamh sreathach 1060, a’ dèanamh eachdraidh le bhith a’ crìochnachadh an 17mh turas-adhair aige. Choilean SpaceX clach-mhìle mhòr na bu thràithe am-bliadhna nuair a dhearbh e an cabhlach aca de àrdachadh ìre Falcon 9 airson suas ri 20 itealan, agus bheir an fhoillseachadh seo e ceum nas fhaisge air an amas sin.

Air a sgèith an toiseach san Ògmhios 2020 gus an saideal GPS 3-3 a chuir a-steach airson Feachd Fànais na SA, chaidh an àrdachadh seo a chleachdadh bhon uair sin airson grunn mhiseanan, nam measg an Turksat 5A, Transporter-2, Intelsat G-33 / G-34, agus Transporter- 6 miseanan, a bharrachd air a bhith a’ lìbhrigeadh eallach pàighidh 11 Starlink.

Ach, tha dùbhlain co-cheangailte ris an aimsir mu choinneimh an fhoillseachadh. Tha meteorologists Space Force a’ cumail sùil air aghaidh sìde faisg air oirthir fànais Florida, còmhla ri stoirm a’ grùdadh far a’ Chuain Siar. Tha an ro-aithris a’ ro-innse gum bi cothrom 60 sa cheud de shìde iomchaidh airson a chuir air bhog, leis a’ phrìomh dhragh mu bhith a’ briseadh riaghailt sgòthan cumulus. Ma thèid dàil latha a chuir air bhog, dh’ fhaodadh suidheachadh a dhol nas miosa le dìreach 30 sa cheud de chothrom air sìde iomchaidh.

Bidh am misean seo cuideachd a’ comharrachadh foillseachadh 20th de na saidealan V2 mini Starlink, a tha a’ tabhann meud nas motha agus ceithir tursan an leud-bann an taca ri dreachan roimhe. An toiseach, bhathas an dùil na saidealan làn-mheud V2 Starlink a chuir air bhog a’ cleachdadh carbad SpaceX Starship. Ach, bhrosnaich dàil dàil Starship SpaceX gus dreach tiugh de na saidealan a chruthachadh airson a chuir air bhog air Falcon 9.

Ann an co-dhùnadh, tha SpaceX deiseil airson eachdraidh a dhèanamh le bhith a’ feuchainn ri turas-adhair 17th leis an àrdachadh as àirde aige Falcon 9. Tha an coileanadh seo a’ soilleireachadh dealas a’ chompanaidh a thaobh ath-chleachdadh ann an sgrùdadh fànais agus a’ suidheachadh an stèidh airson miseanan san àm ri teachd a’ cleachdadh a’ charbad Starship làn-ath-chleachdadh aca.

Mìneachaidhean:

- Ath-chleachdadh àrdachadh: An comas ath-chleachdadh a’ chiad ìre de rocaid àrdachadh airson iomadh cur air bhog.

- Falcon 9: An carbad cur air bhog orbital dà-ìre aig SpaceX a tha comasach air luchdan pàighidh a lìbhrigeadh gu orbit.

- Starlink: Constellation eadar-lìn saideal SpaceX air a dhealbhadh gus bann-leathann cruinne a thoirt seachad.

