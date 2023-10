SpaceX Falcon 9 gu soirbheachail a’ cur air bhog 21 Starlink Satellites bho Vandenberg Space Force Base

Tràth sa mhadainn, chaidh rocaid SpaceX Falcon 9 air falbh bho Ionad Feachd Fànais Vandenberg ann an California, a’ lìbhrigeadh 21 saideal Starlink gu orbit gu soirbheachail. Tha an fhoillseachadh seo a’ comharrachadh a’ chiad de dhà mhisean lìbhrigidh Starlink a tha san amharc airson an latha.

Thog rocaid Falcon 9, le cumhachd bho naoi einnseanan Merlin 1D, dheth aig 1:23m PDT. Às deidh togail bho Space Launch Complex 4 East (SLC-4E), thòisich an rocaid air slighe san ear-dheas. Tha an fhoillseachadh seo sònraichte leis gur e seo an 22mh misean a rinn SpaceX bhon Chost an Iar am-bliadhna, a bharrachd air an 75mh foillseachadh orbital de 2023 airson a’ chompanaidh.

Is e aon taobh sònraichte den mhisean seo ath-chleachdadh an àrdachadh ìre ciad ìre. Tha an àrdachadh sònraichte seo air 16 tursan-adhair a chrìochnachadh, an dèidh a bhith air fhastadh roimhe seo ann am miseanan leithid Crew-1, Crew-2, SXM-8, CRS-23, agus barrachd. Às deidh prìomh ìre an losgadh, a mhair timcheall air dà mhionaid gu leth, thàinig a’ chiad ìre air tìr gu soirbheachail air an t-soitheach drone leis an t-ainm ‘Gu dearbh tha gaol agam ort’ anns a’ Chuan Sèimh.

Thathas an dùil gun tachair saidealan 21 V2 Mini Starlink timcheall air uair a thìde às deidh an cur air bhog. Is e na saidealan sin an ath ghinealach de bhàta-fànais Starlink, uidheamaichte le antennas ùraichte agus panalan grèine nas motha. An coimeas ris an fheadhainn a thàinig roimhe, tha comas aig na saidealan V2 Mini ceithir uiread an leud-bann a lìbhrigeadh. Tha cur air bhog an-diugh a’ comharrachadh an 28mh turas a chaidh modal V2 Mini a chleachdadh bho chaidh a thoirt a-steach na bu thràithe am-bliadhna.

A bharrachd air an fhoillseachadh seo, thathas an dùil gun tog rocaid Falcon 9 eile nas fhaide air adhart an-diugh bho Stèisean Feachd Fànais Cape Canaveral ann am Florida. Bidh uallach pàighidh nas àirde aig a’ mhisean seo de saidealan 23 V2 Mini Starlink, an àireamh as àirde a thèid a chleachdadh air aon mhisean.

Tha e soilleir gu bheil SpaceX a’ leantainn air adhart a’ dèanamh adhartas mòr anns a’ chonaltradh saideal Starlink aige, a’ leudachadh a bharrachd air a’ chòmhdach bann-leathann cruinne agus a’ fuasgladh na slighe airson ceanglaichean eadar-lìn nas fheàrr air feadh an t-saoghail.

Mìneachaidhean:

- Falcon 9: Rocaid orbital dà-ìre air a leasachadh agus air a dhèanamh le SpaceX airson saidealan agus soithichean-fànais a ghiùlan chun fhànais.

- Starlink: Constellation eadar-lìn saideal ga thogail le SpaceX a’ toirt seachad bann-leathann cruinneil.

- Bunait Feachd Fànais Vandenberg: Ionad Feachd Fànais na Stàitean Aonaichte suidhichte an iar-thuath air Lompoc, California.

- Cur air bhog orbital: Am pròiseas airson rocaid no bàta-fànais a chuir gu orbit timcheall air bodhaig celestial.

