Tuineachadh larbha corail: A 'tuigsinn àite meanbh-fhàs-bheairtean

Tha oidhirpean ath-nuadhachadh sgeirean gu mòr an urra ri tuineachadh larbha corail soirbheachail, ach leis na buairidhean a tha a’ sìor fhàs mar thoradh air buairidhean co-cheangailte ri atharrachadh clìomaid, tha a bhith a’ faighinn tuineachadh earbsach fo chumhachan tuathanachas-uisge air a thighinn gu bhith na dhùbhlan. Ach, bha sgrùdadh o chionn ghoirid a rinn luchd-rannsachaidh ag amas air sgrùdadh a dhèanamh air àite meanbh-fhàs-bheairtean ann an tuineachadh larbha corail.

Bha an sgrùdadh a’ cuimseachadh air tuineachadh larbha bhon ghnè corail Acropora tenuis, a bha fosgailte do biofilms microbial a chaidh fhàs fo chumhachan eadar-dhealaichte. Chaidh sgrùdadh a dhèanamh air co-dhèanamh coimhearsnachd biofilm a’ cleachdadh dòighean sreath gine. Lorg an luchd-rannsachaidh gu robh coimhearsnachdan biofilm eadar-mheasgte ceangailte ri tuineachadh larbha làidir. Cìsean sònraichte, leithid Myxoccales sp., Granulosicoccus sp., Alcanivoraceae sp., JTB23 sp. (Gammaproteobacteria), agus Pseudovibrio denitrificans, co-cheangailte ri tuineachadh àrd. Air an làimh eile, bha taxa dlùth cheangailte ri Reichenbachiella agariperforans, Pleurocapsa sp., Alcanivorax sp., Sneathiella limmimaris, a bharrachd air grunn lìonanaich diatom agus donn co-cheangailte ri tuineachadh ìosal.

Sheall an sgrùdadh cuideachd gu robh nodan sònraichte anns an lìonra microbial a chuidich le ceanglaichean eadar coimhearsnachdan le tuineachadh ìosal agus àrd. Tha am fiosrachadh seo a’ toirt sealladh dhuinn air na dòighean cruinneachaidh coimhearsnachd a tha a’ stiùireadh tuineachadh.

Tha àrdachadh tuineachadh larbha corail ann an tuathanas-uisge deatamach airson prògraman ath-nuadhachadh sgeirean. Le bhith a’ tuigsinn na tacsa microbial sònraichte a tha co-cheangailte ri biofilms a bhrosnaicheas tuineachadh, faodaidh luchd-rannsachaidh ro-innleachdan a leasachadh gus tuineachadh larbha corail a leasachadh agus aig a’ cheann thall taic a thoirt do bhith beò fad-ùine sgeirean corail.

Tha àite cudromach aig tuathanachas-uisge corail ann an oidhirpean ath-nuadhachaidh mòr. Tha e a’ toirt a-steach àiteachadh corailean ann an aquaria sònraichte, a ghabhas coileanadh tro iomadachadh asexual no gnèitheasach. Tha iomadachadh gnèitheasach, gu sònraichte, a 'tabhann bhuannachdan leithid iomadachd ginteil agus lùghdachadh cron air coloinidhean corail inbheach. Ach, tha an tuigse air na comharran àrainneachd a tha riatanach airson tuineachadh larbha agus metamorphosis fhathast cuingealaichte.

Tha rannsachadh roimhe air sealltainn gum faod lìonanaich coraileach crùbach (CCA) agus na biofilmean microbial co-cheangailte riutha tuineachadh ann an grunn ghnèithean neo-dhruim-altachain mara. Tha deuchainnean roghainn larbha le biofilms co-cheangailte ri CCA air comharrachadh tacsa microbial sònraichte a bheir buaidh air tuineachadh. Mar eisimpleir, thathas air sealltainn gu bheil cuid de ghnèithean bactaraidh agus todhar organach leithid tetrabromopyrrole (TBP) ag adhbhrachadh metamorphosis ann an larbha corail. Ach, chan eil mòran eòlach fhathast air na taxa microbial no na metabolites a tha an sàs ann an fastadh larbha corail.

Chleachd an sgrùdadh seo deuchainnean roghainn tuineachaidh agus dòighean moileciuil gus mion-sgrùdadh a dhèanamh air na coimhearsnachdan microbial co-cheangailte ri tuineachadh larbha corail. Chomharraich an luchd-rannsachaidh na biofilms microbial a’ cleachdadh seicheamh gine agus chruthaich iad lìonraidhean co-thachartas gus structar choimhearsnachdan microbial a thuigsinn a bha co-cheangailte ri diofar ìrean de thuineachadh. Tron sgrùdadh seo, chomharraich iad prìomh chìsean microbial a bha riatanach do na biofilms a bha ag adhbhrachadh tuineachadh agus a bha nan ceanglaichean eadar modalan taobh a-staigh an lìonra.

Gu h-iomlan, tha an sgrùdadh seo a 'toirt seachad seallaidhean luachmhor air na h-eadar-obrachaidhean microbial le larbha corail agus an àite ann an tuineachadh. Tha comas aig na tacsa microbial comharraichte co-cheangailte ri tuineachadh àrd leasachadh a dhèanamh air tuathanachas-uisge corail airson oidhirpean ath-nuadhachadh sgeirean.

