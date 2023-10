Adhbhar an Tachartas Seismic as motha air Mars air fhoillseachadh: Seallaidhean bho Sgrùdadh air a stiùireadh leis an RA

Tha sgrùdadh o chionn ghoirid air a stiùireadh le Oilthigh Oxford air solas a chuir air adhbhar an tachartas seismic as motha a chaidh a chlàradh a-riamh air Mars. Chaidh a’ chrith-thalmhainn de mheud 4.7 a lorg le Lander InSight NASA air 4 Cèitean, 2020, agus chaidh na crithidhean a thàinig às a sin a-rithist air feadh a’ phlanaid airson sia uairean a thìde. An toiseach, bha luchd-saidheans den bheachd gu robh an tachartas seismic air adhbhrachadh le buaidh meteorite, leis gu bheil crithean coltach ris air tachairt san àm a dh’ fhalbh mar thoradh air a leithid de bhuaidhean. Ach, cha do nochd rannsachadh farsaing air uachdar Mars, a 'còmhdach 144 millean cilemeatair ceàrnagach, comharran sam bith de sgàineadh ùr.

Air fhoillseachadh anns an iris Geophysical Research Letters, tha toraidhean an rannsachaidh a’ nochdadh gu bheil Mars nas gnìomhaiche gu seismeach na bha dùil roimhe. Tha am prìomh neach-rannsachaidh, an Dotair Benjamin Fernando, a' moladh gur dòcha gur ann mar thoradh air cuideam a leigeil ma sgaoil taobh a-staigh rùsg Mars a bha an tachartas, leis nach eil tectonics truinnsear gnìomhach air a' phlanaid. Tha e ag innse gu bheil na cuideaman sin air a dhol suas thairis air billeanan de bhliadhnaichean air sgàth fuarachadh agus crìonadh ann an diofar phàirtean den phlanaid aig ìrean eadar-dhealaichte. Tha toraidhean an sgrùdaidh a’ cur ri tuigse nas doimhne air na cuideaman sin agus dh’ fhaodadh iad cuideachadh le bhith a’ comharrachadh roinnean nas sàbhailte airson oidhirpean tuineachaidh daonna san àm ri teachd.

Bha an co-obrachadh a bha an lùib an rannsachaidh seo cudromach, le buidhnean fànais agus luchd-saidheans bho air feadh an t-saoghail a’ cur ris an eòlas aca. Thairg Buidheann Fànais na h-Eòrpa, Buidheann Fànais Nàiseanta Shìona, Buidheann Sgrùdaidh Fànais nan Innseachan, agus Buidheann Fànais Emirates Arabach Aonaichte na saidealan aca a chleachdadh, a’ comharrachadh co-obrachadh airson a’ chiad uair eadar a h-uile misean ann an orbit timcheall air Mars airson pròiseact singilte. Bha an oidhirp seo air a stiùireadh leis an Dr. Fernando aig Oilthigh Oxford agus tha e air fhaicinn mar theamplaid airson co-obrachadh eadar-nàiseanta san àm ri teachd ann an doimhneachd.

Ged a chaidh an Lander InSight far-loidhne san Dùbhlachd 2020, b’ e an tachartas seismic seo aon de na tachartasan mu dheireadh a chaidh a chlàradh leis an t-soitheach-fànais às deidh còrr is ceithir bliadhna air Mars. Tha an t-eòlas a gheibhear bho na tachartasan seismic sin a’ cur ri ar tuigse air geòlas Mars agus a’ toirt sealladh luachmhor airson oidhirpean sgrùdaidh is tuineachaidh san àm ri teachd.

Stòran: Litrichean Rannsachaidh Geo-fhiosaigeach, Oilthigh Oxford