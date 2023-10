Aibhnichean Martian: A’ nochdadh dìomhaireachdan seann shiostaman uisge

Tha toraidhean o chionn ghoirid bho rover Curiosity NASA air solas ùr a thilgeil air eachdraidh Mars agus a chomas air beatha a ghleidheadh. Tha sgioba de gheòlaichean, le armachd dàta bho rannsachaidhean Curiosity agus samhlaidhean coimpiutair, air fianais a lorg mu sheann shiostaman aibhne taobh a-staigh sgàineadh Martian. Tha na co-dhùnaidhean inntinneach seo a’ toirt dùbhlan do na barailean a bh’ againn roimhe mu làthaireachd uisge air a’ Phlanaid Dhearg.

Bha pàirt chudromach aig sgàineadh Gale, lagan buaidh chudromach air Mars, anns an lorg ùr-nodha seo. Le bhith a’ sgrùdadh creag ghrùideach fo Chamas Mheagsago agus a’ dèanamh anailis air dàta Curiosity, tha luchd-rannsachaidh air comharran aibhnichean a lorg a bha uair a’ sruthadh air Mars. Tha am foillseachadh seo a’ nochdadh gu robh aibhnichean Martian nas fharsainge na bhathas a’ creidsinn roimhe.

Eu-coltach ris an Talamh, a tha an urra ri aibhnichean airson cuairtean ceimigeach agus grùid deatamach a bheir taic do bheatha, thathas gu tric a’ faicinn Mars mar àite tioram agus fàsail. Ach, tha na co-dhùnaidhean ùra sin a’ toirt dealbh eadar-dhealaichte. Tha an geo-eòlaiche Benjamin Cardenas, prìomh ùghdar an sgrùdaidh bho Oilthigh Stàite Penn, a’ mìneachadh gu bheil an rannsachadh aca a’ sealltainn gum faodadh fada a bharrachd aibhnichean a bhith air Mars na bha sinn an dùil an toiseach, a’ toirt sealladh nas dòchasaiche air seann bheatha air a’ phlanaid.

Tha lorg cruthan-tìre sònraichte ris an canar feartan beinne-is-sròin air a bhith na mheadhan aig ar tuigse air aibhnichean Martian. Tha na cumaidhean sin, nach deach mothachadh roimhe agus a chaidh an lorg taobh a-staigh sgàineadh beaga, nan tasgaidhean a chaidh a chruthachadh le uisge sruthadh. Tha e coltach gun tug na prìomh ghaothan agus bleith le aibhnichean buaidh air na feartan sin.

Gus àite an uisge ann a bhith a’ cumadh nan cruthan-tìre sin a dhearbhadh, chleachd Cardenas agus Kaitlyn Stacey à Penn State modaladh coimpiutair. Le bhith a’ cleachdadh ìomhaighean Curiosity agus sganaidhean 3D de shreathan creige grùideach fo Chamas Mheagsago, rinn iad atharrais air a’ bhleith a dh’ adhbhraich aibhnichean gus cruthan-tìre being-is-sròn ath-chruthachadh.

Chan e a-mhàin gu bheil na co-dhùnaidhean sin a’ nochdadh dìomhaireachd cruthan-tìre Martian ach tha iad cuideachd a’ toirt seachad seallaidhean luachmhor air nàdar an uisge taobh a-staigh sgàineadh Gale. Bha beachdan na bu thràithe aig Curiosity air nochdadh mar-thà gun robh an t-sloc uaireigin air a lìonadh le uisge leaghaidh, agus tha lorg cruthan-tìre aibhne a’ toirt taic don bheachd-smuain seo.

Gu h-iomlan, tha na lorgan inntinneach sin ag ath-nuadhachadh an dòchas gur dòcha gu robh Mars air aoigheachd a thoirt do na suidheachaidhean ceart airson beatha soirbheachadh san àm a dh’ fhalbh. Tha seo a’ cur cuideam air cho cudromach sa tha rannsachadh is sgrùdadh leantainneach air a’ Phlanaid Dhearg, agus sinn a’ feuchainn ris an fhìrinn a lorg mun eachdraidh aice agus na dh’fhaodadh a bhith ann airson beatha taobh a-muigh na dùthcha.

Ceistean Bitheanta

C: Dè a nochd na co-dhùnaidhean o chionn ghoirid bho NASA Curiosity rover?

F: Nochd na co-dhùnaidhean o chionn ghoirid fianais air seann shiostaman aibhne air Mars, a’ moladh gun robh suidheachaidhean aig a’ Phlanaid Dhearg uair a bha freagarrach airson beatha.

C: Ciamar a chomharraich an sgioba de gheòlaichean comharran de sheann aibhnichean air Mars?

F: Rinn an sgioba mion-sgrùdadh air dàta bho rannsachaidhean Curiosity agus samhlaidhean coimpiutair, còmhla ri sgrùdaidhean air creag ghrùideach fo Chamas Mheagsago. Lorg iad cruthan-tìre sònraichte ris an canar feartan beinne-is-sròin, a tha nan tasgaidhean air an cruthachadh le uisge sruthadh.

C: Dè tha an lorg seo a’ ciallachadh airson comas beatha san àm a dh’ fhalbh air Mars?

F: Tha lorg aibhnichean àrsaidh air Mars a’ toirt sealladh nas dòchasaiche air seann bheatha air a’ phlanaid. Tha e a’ moladh gur dòcha gu robh fada a bharrachd aibhnichean air Mars na bha dùil roimhe, a tha a’ meudachadh an coltas gum bi suidheachaidhean fàbharach ann airson beatha.

C: Ciamar a dhearbh an luchd-rannsachaidh tùs uisgeach cruthan-tìre beinne-is-sròin?

F: Chleachd an luchd-rannsachaidh modal coimpiutair air a thrèanadh air ìomhaighean Curiosity agus sganaidhean 3D de shreathan creige grùideach fo Chamas Mheagsago. Bha am modail coltach ris a’ bhleith a dh’ adhbhraich aibhnichean gus cruthan-tìre being-is-sròn a thoirt gu buil, a’ dearbhadh an tùs uisgeach aca.

C: Carson a tha tuilleadh sgrùdaidh agus sgrùdaidh air Mars cudromach?

F: Tha na lorgan sin a’ soilleireachadh an fheum air rannsachadh agus sgrùdadh leantainneach air Mars. Le bhith a’ sgrùdadh eachdraidh agus comas beatha a’ phlanaid, faodaidh luchd-saidheans ar tuigse air a’ chruinne-cè a dhoimhneachadh agus ar n-eòlas air àrainneachdan còmhnaidh taobh a-muigh na Talmhainn a leudachadh.