Bidh teileasgop fànais James Webb bho NASA a’ lorg carbon dà-ogsaid air gealach Jupiter Europa, a’ nochdadh comas airson beatha

Tha lorg carbon dà-ogsaid air gealach Jupiter Europa le Teileasgop Fànais James Webb bho NASA a’ moladh gum faodadh suidheachaidhean a bhith aig a’ ghealach a tha freagarrach airson beatha. Tha an toradh seo a’ toirt fianais air iomlaidean eadar uachdar reòthte Europa agus a chuan fo-uachdar, a’ soilleireachadh comas na gealaich airson miseanan sgrùdaidh fànais san àm ri teachd.

Is e saoghal tarraingeach a th’ ann an Europa le cuan saillte, fo-uachdar de dh’ uisge leaghaidh a dh’ fhaodadh a dhà uimhir de dh’ uisge a bhith ann na cuantan na Talmhainn gu lèir còmhla. Ach, cha robh luchd-saidheans cinnteach an robh na ceimigean riatanach airson beatha ann an cuan na gealaich, gu sònraichte carbon. A’ cleachdadh dàta bho Theileasgop Fànais James Webb, tha speuradairean air dearbhadh gu bheil gualain air uachdar Europa, is dòcha a thàinig bhon chuan fo-uachdar aige. Tha an lorg seo a’ nochdadh comasachd àrainneachd còmhnaidh taobh a-staigh cuan Europa.

Chaidh lorg gualain dà-ogsaid air uachdar Europa fhaicinn sa mhòr-chuid ann an sgìre ris an canar Tara Regio, ris an canar “chaos terrain” air sgàth cho òg ‘s a tha an uachdar geòlais agus air a bhuaireadh. Tha an lorg seo a’ nochdadh gun deach stuth a iomlaid eadar cuan fon talamh Europa agus an deigh uachdarach aige.

Tha carbon na eileamaid riatanach airson beatha bith-eòlasach air an Talamh, agus tha a làthaireachd air Europa a’ togail cheistean mu na dh’ fhaodadh a bhith ann an cuan Europa. Tha feum air tuilleadh sgrùdaidhean agus rannsachaidh gus faighinn a-mach am b’ urrainn don Europa taic a thoirt do bheatha mar as aithne dhuinn e.

Tha NASA an dùil an soitheach-fànais Europa Clipper a chuir air bhog san Dàmhair 2024, a stiùireas grunn thursan faisg air Europa gus barrachd dàta a chruinneachadh agus sgrùdadh a dhèanamh air comas na gealaich airson beatha aoigheachd.

Ann an geàrr-chunntas, tha lorg carbon dà-ogsaid air uachdar Europa le Teileasgop Space James Webb bho NASA a’ moladh gum faodadh àrainneachd fàbharach a bhith aig a’ ghealach airson beatha. Tha an lorg seo a’ soilleireachadh cho cudromach sa tha e tuilleadh rannsachaidh is sgrùdaidh gus faighinn a-mach dè cho comasach sa tha cuan fon talamh Europa.

stòran:

- Teileasgop fànais James Webb aig NASA

- Soitheach-fànais Europa Clipper

- Stòran artaigil: NASA, ESA, CSA, Gerónimo Villanueva (NASA-GSFC), Samantha K Trumbo (Oilthigh Cornell), Alyssa Pagan (STScI)