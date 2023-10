A’ tuigsinn briosgaidean agus poileasaidhean prìobhaideachd

Anns an linn dhidseatach an-diugh, tha e cumanta a thighinn tarsainn air làraich-lìn a bheir oirnn gabhail ri briosgaidean. Ach dè dìreach a th’ ann am briosgaidean agus carson a tha poileasaidhean prìobhaideachd cudromach? Rachamaid a-steach do na bun-bheachdan sin gus tuigse nas fheàrr fhaighinn air mar a bheir iad buaidh air ar n-eòlasan air-loidhne.

Is e faidhlichean teacsa beaga a th’ ann am briosgaidean a tha air an stòradh air na h-innealan againn nuair a thadhlas sinn air làrach-lìn. Tha fiosrachadh ann leithid ar roghainnean, mion-fhiosrachadh mun inneal, agus gnìomhan air-loidhne. Nuair a ghabhas sinn ri briosgaidean, bheir sinn cead don làrach-lìn am fiosrachadh seo fhaighinn. Faodar an dàta seo a chleachdadh an uairsin gus seòladh làraich àrdachadh, sanasan a phearsanachadh, cleachdadh làraich a sgrùdadh, agus taic a thoirt do oidhirpean margaidheachd.

Air an làimh eile, tha poileasaidhean prìobhaideachd a’ mìneachadh mar a làimhsicheas làraich-lìn ar fiosrachadh pearsanta. Bidh iad a’ toirt seachad follaiseachd a thaobh dè an dàta a thèid a chruinneachadh, carson a tha e air a chruinneachadh, agus mar a thèid a chleachdadh. Le bhith ag innse dhuinn mu na cleachdaidhean aca, tha poileasaidhean prìobhaideachd a’ toirt cothrom dhuinn co-dhùnaidhean fiosraichte a dhèanamh mu bhith a’ roinneadh ar fiosrachadh.

Ged a tha e deatamach na roghainnean cookie againn a thuigsinn agus a riaghladh, tha e deatamach cuideachd a bhith mothachail air poileasaidhean prìobhaideachd. Tha na poileasaidhean sin a’ toirt sealladh dhuinn air cleachdaidhean cruinneachadh dàta làraich-lìn. Le bhith a’ leughadh agus ag ath-sgrùdadh phoileasaidhean prìobhaideachd, is urrainn dhuinn faighinn a-mach a bheil sinn comhfhurtail leis an dòigh sa bheil ar fiosrachadh ga chleachdadh agus ga cho-roinn.

Gu crìch, tha àite cudromach aig briosgaidean nar n-eòlasan air-loidhne le bhith a’ toirt cothrom do làraich-lìn cuimhne a chumail air na roghainnean againn agus eòlas brobhsaidh pearsanaichte a thoirt seachad. Air an làimh eile, bidh poileasaidhean prìobhaideachd a’ cur ri follaiseachd agus ag innse dhuinn mar a thathar a’ làimhseachadh ar dàta. Le bhith a’ tuigsinn agus a’ riaghladh ar roghainnean cookie agus ag ath-sgrùdadh phoileasaidhean prìobhaideachd, is urrainn dhuinn co-dhùnaidhean fiosraichte a dhèanamh a thaobh ar prìobhaideachd air-loidhne.

Mìneachaidhean:

- Briosgaidean: Faidhlichean teacsa beaga a bhios a’ stòradh fiosrachadh mu na roghainnean againn, mion-fhiosrachadh innealan agus gnìomhachd air-loidhne nuair a thadhlas sinn air làrach-lìn.

- Poileasaidhean prìobhaideachd: Sgrìobhainnean a tha a’ mìneachadh mar a làimhsicheas làraich-lìn ar fiosrachadh pearsanta.

stòran:

