Astronauts Roscosmos a’ crìochnachadh slighe-fànais soirbheachail a dh’ aindeoin dùbhlain

Shoirbhich le cosmonauts Roscosmos, Oleg Kononenko agus Nikolai Chub, air slighe-fànais air 25 Dàmhair, a dh’ aindeoin a bhith a’ tighinn tarsainn air aodion fuarachaidh agus cuid de chùisean cleachdadh sheòl grèine. Bha am misean 7-uair agus 41-mionaid a’ toirt a-steach gnìomhan cudromach leithid a bhith a’ sgrùdadh rèididheachd modal Nauka agus a’ leigeil a-mach nanosatellite.

Rè an t-slighe-fànais, rinn Kononenko agus Chub sgrùdadh gu faiceallach agus thog iad dealbh de rèididheachd cùl-taic taobh a-muigh air modal Nauka. Chuir iad air falbh an rèididheatoran bhon t-siostam fuarachaidh, ach rè an sgrùdaidh, chaidh builgean fuarachaidh a leigeil ma sgaoil aig làrach an aodion. Bha aig na cosmonauts sònraichte ri na deiseachan aca a chuir sìos mus lean iad orra leis a’ mhisean.

A bharrachd air an sgrùdadh radiator, leig na cosmonauts nanosatellite a-mach gus teicneòlas seòl grèine a dhearbhadh. Ach, cha deach seòl grèine nan nanosatellite a chleachdadh gu h-iomlan. Chuir na cosmonauts a-steach siostam conaltraidh radar synthetigeach cuideachd, ged nach b’ urrainnear aon de na pannalan siostam radar a chleachdadh gu h-iomlan tron ​​​​t-slighe-fànais.

Às deidh an t-slighe-fànais, lean Kononenko agus Chub modhan às deidh slighe-fànais, a ’sgrùdadh an deiseachan agus na h-innealan aca airson comharran fuarachaidh sam bith agus cuir às mar a dh’ fheumar. Tha an rabhadh seo ag amas air toirt a-steach stuthan truaillidh a-steach do àrainneachd an stèisein fhànais a lughdachadh. Thèid an àile taobh a-staigh an stèisein tro shìoladh a bharrachd gus lorgan truailleadh sam bith a tha air fhàgail a thoirt air falbh.

A dh’ aindeoin na dùbhlain a bha romhpa tron ​​t-slighe-fànais, bhathas den bheachd gun robh am misean soirbheachail. Sheall Oleg Kononenko, le sia slighean-fànais gu h-iomlan fo a chrios, an t-eòlas aige, fhad ‘s a chuir Nikolai Chub crìoch air a’ chiad turas-fànais aige. Bha am misean seo a’ comharrachadh an 268mh slighe-fànais coisrigte do cho-chruinneachadh, cumail suas agus ùrachadh stèisean fànais.

Bidh an t-slighe fànais a tha ri thighinn a tha clàraichte airson Diluain, 30 Dàmhair, a’ toirt a-steach speuradairean NASA Loral O’Hara agus Jasmin Moghbeli. Cuiridh iad air dòigh slighe-fànais gus bogsa dealanach lochtach a thoirt air falbh bho bhraic antenna conaltraidh agus cuiridh iad an àite aon de dhusan Co-chruinneachadh Trundle Bearing air a’ phort truss Solar Alpha Rotary Joint.

