Ìomhaigh iongantach a’ nochdadh slighean rionnag aig Amharclann Paranal ESO

Tha Amharclann a Deas na h-Eòrpa (ESO) air ìomhaigh ùr iongantach a cho-roinn a tha a’ glacadh slighean iongantach nan rionnagan thairis air speur na h-oidhche. Air a thogail aig Amharclann Paranal an ESO ann am Fàsach Chilean Atacama, tha an dealbh a’ taisbeanadh bòidhchead dhealbhan fada fosgailte.

Tha an Amharclann Paranal na dhachaigh don Teileasgop Fìor Mhòr (VLT), anns a bheil ceithir Teileasgopan Aonad agus ceithir Teileasgopan Cuideachaidh. Air beulaibh na deilbh, chì thu teileasgop cuideachaidh nas lugha, gluasadach. Chleachd speuradairean dòigh nochdaidh fada gus dealbhan a thogail de speur na h-oidhche thar grunn uairean a thìde, a’ leantainn gu buaidh tarraingeach iongantach far a bheil coltas gu bheil an rionnag a’ cruthachadh stuaghan thairis air teileasgopan an amharclann.

Anns an ìomhaigh, chithear dà leusair orains soilleir a’ tighinn bho aon de na Teileasgopan Aonaid. Tha na lasers sin, ris an canar rionnagan treòrachaidh laser, deatamach ann a bhith a’ ceartachadh saobhadh solas rionnag air adhbhrachadh le faireachdainn buaireasach na Talmhainn. Le atoman sodium brosnachail ann an ìre àrd an àile, bidh na lasers a’ cruthachadh rionnagan fuadain a bhios nan puingean iomraidh airson teileasgopan stèidhichte air an talamh. Leigidh seo le speuradairean dìoladh a dhèanamh airson buaireadh àile agus ìomhaighean nas gèire fhaighinn de na speuran.

Tha oifigearan ESO a’ mìneachadh gu bheil na sailean laser air an stiùireadh ann an taobhan eile mar thoradh air an ùine nochdaidh fada, nuair a chaidh an teileasgop ath-shuidheachadh gus diofar thargaidean anns na speuran a choimhead. Bidh na leusairean a thathar a’ cleachdadh a’ lìbhrigeadh 22 watt de chumhachd drùidhteach, timcheall air 4000 uair nas àirde na cumhachd puing laser.

Tha an ìomhaigh ùr mar chuimhneachan air cuairteachadh cunbhalach na Talmhainn timcheall an axis aige. Fhad ‘s a bhios sinn mar as trice a’ faicinn rionnagan mar phuingean solais fa-leth, bidh na slighean rionnag a chithear an seo a ’glacadh gluasad rothlach na speuran an coimeas ri cùl-raon nan rionnagan.

Gu crìch, tha an ìomhaigh bho Amharclann Paranal ESO a’ toirt sealladh tarraingeach air bòidhchead iongantach speur na h-oidhche. Tro bhith a’ cleachdadh dealbhan-camara fada fosgailte agus rionnagan treòrachaidh leusair, bidh speuradairean a’ seòladh tro àile bhuaireasach na Talmhainn gus dealbhan nas soilleire agus nas gèire a ghlacadh den àrainneachd nèamhaidh againn.

stòran:

- Amharclann Eòrpach a Deas (ESO)

- aithris oifigearan ESO