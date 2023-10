Bidh Gyroscope Laser a’ cumail sùil air caochlaidhean ann an cuairteachadh na Talmhainn ann an àm fìor

Tha luchd-rannsachaidh sa Ghearmailt agus Sealan Nuadh air gyroscope laser a leasachadh a bhios comasach air sùil cheart a chumail air caochlaidhean ann an cuairteachadh na Talmhainn ann an àm fìor. Tha an dòigh-obrach nas sìmplidh na dòighean gnàthach agus dh’ fhaodadh e seallaidhean a thoirt seachad air uinneanan a dh’ adhbhraicheas caochlaidhean, leithid gluasadan ann an sruthan a’ chuain.

Bidh cuairteachadh na Talmhainn a’ faicinn atharrachaidhean beaga anns an ìre agus an treòrachadh aice. Tha cuid de na caochlaidhean sin air an tuigsinn gu math, leithid an fheadhainn a dh'adhbhraich feachdan làn-mara na gealaich agus na grèine. Ach, chan eilear a’ tuigsinn gu math cuid eile, mar an fheadhainn co-cheangailte ri iomlaid momentum eadar an Talamh chruaidh agus na tha timcheall air. Faodaidh na buaidhean sin èirigh bho thachartasan gnàth-shìde leithid El Niño, a bhios ag atharrachadh sruthan a’ chuain. Dh’fhaodadh tomhas nan caochlaidhean sin ann an cuairteachadh na Talmhainn pròiseasan cudromach san àile fhoillseachadh.

Tha a’ mhòr-chuid de sgrùdaidhean cuairteachaidh a’ toirt a-steach a bhith a’ cothlamadh dàta bho shiostaman seòlaidh saideal cruinneil, amharc rèidio-reul-eòlas, agus raon laser. Ach, air sgàth cho iom-fhillte 'sa tha e na dòighean sin a chur còmhla, chan urrainnear ach aon tomhas a dhèanamh gach latha.

Tha sgioba de luchd-rannsachaidh aig Oilthigh Teicnigeach Munich air gyroscope laser a chruthachadh a dh'fhaodas na caochlaidhean beaga sin a thomhas ann an àm fìor. Tha an ionnstramaid aca, a dh'fhaodas a dhol a-steach do rùm mòr, air a dhèanamh suas de chuas optigeach a bhios a 'stiùireadh solas timcheall slighe ceàrnagach. Bithear a’ cur sailean laser timcheall a’ chuas ann an taobh eile, a’ cruthachadh gyroscope laser fàinne. Bidh cuairteachadh an gyroscope a’ toirt buaidh air a’ phàtran eadar-theachd a chaidh a chruthachadh nuair a thèid an dà ghiùlan a chur còmhla, a’ leigeil leis an luchd-rannsachaidh na caochlaidhean ann an cuairteachadh na Talmhainn a thomhas.

Bha grunn dhùbhlain mu choinneamh an sgioba ann a bhith a’ leasachadh an gyroscope laser. Dh'fheumadh iad dèanamh cinnteach gu robh e mothachail gu leòr airson fuasgladh fhaighinn air caochlaidhean cho sìmplidh ri 3 pàirtean gach billean de luaths cuairteachaidh na Talmhainn. Bha aca cuideachd ri dèiligeadh ri cùisean seasmhachd agus dòighean a leasachadh gus mearachdan a chaidh a thoirt a-steach leis an t-slighe eadar-dhealaichte air axis rothlach na Talmhainn a cheartachadh.

Tha an luchd-rannsachaidh air faighinn seachad air na dùbhlain sin gu soirbheachail agus is urrainn dhaibh a-nis sùil a chumail air ìre cuairteachaidh na Talmhainn gu rùn de dìreach beagan mhilleanan-tomhais thairis air 120 latha. Leigidh seo leotha sùil a chumail air caochlaidhean ann am fad an latha gu leantainneach agus ann an àm fìor. Is e an ath amas seasmhachd an gyroscope a leudachadh nas fhaide gus buaidh ràitheil gluasadan momentum a ghlacadh.

Tha an rannsachadh seo a’ toirt seachad dòigh ùr is nas sìmplidh airson caochlaidhean ann an cuairteachadh na Talmhainn a thomhas, a’ toirt sealladh luachmhor air na pròiseasan a tha a’ toirt buaidh air a’ phlanaid againn agus air an àile.

Source:

Fotonics nàdair