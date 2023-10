Cearcallan craoibhe Àrsaidh a’ nochdadh fianais air an stoirm grèine as làidire a-riamh

Tha sgrùdadh o chionn ghoirid air a stiùireadh le Edouard Bard bhon Collège de France air fianais a lorg air dè a dh’ fhaodadh a bhith mar an stoirm rèididheachd grèine as cumhachdaiche a chaidh a lorg a-riamh. Rinn an sgioba rannsachaidh mion-sgrùdadh air ìrean carbon-14 ann an craobhan giuthais tiodhlaichte agus dhearbh iad an stòr le bhith a’ cleachdadh isotopan beryllium-10 a lorgar ann an coraichean deigh Ghraonlainn. Tha na fàinneachan craoibhe seo a’ toirt sealladh luachmhor air giùlan na grèine san àm a dh’ fhalbh.

Tha an spìc ann an ìrean carbon-14 a chaidh a lorg anns na craobhan giuthais tiodhlaichte a’ nochdadh gu bheil stoirm rèididheachd grèine ann nach fhacas a-riamh. Tha stoirmean rèididheachd grèine air adhbhrachadh le lasraichean grèine agus sgaoilidhean mòra coronal. Mar sin, tha an stoirm dian de rèididheachd grèine a’ nochdadh mar a thachair an tachartas aimsir fànais as làidire a chaidh a chlàradh gu ruige seo.

A bharrachd air an lorg chudromach seo, chomharraich an luchd-rannsachaidh tachartas eile anns an dàta cearcall-craoibhe aca. Mhair an tachartas seo, ged nach robh e cho anabarrach ris an spìc 14,300 bliadhna a dh'aois, airson timcheall air 100 bliadhna bho chionn 14,000 gu 13,900 bliadhna. Tha an sgioba a’ teòiridh gu bheil an tachartas seo a’ riochdachadh fìor ìre as ìsle ann an gnìomhachd grèine, coltach ris an ìre as ìsle de Maunder a chaidh fhaicinn san t-17mh linn.

Thathas a’ creidsinn gu bheil an àrdachadh ann an ìrean carbon-14 anns na h-amannan sin mar thoradh air raon magnetach grèine nach eil cho gnìomhach, a’ leigeil le barrachd ghathan cosmaigeach galactic lùth-chleasach a-steach don t-siostam grèine. Nuair a bhios na ghathan cosmaigeach sin ag eadar-obrachadh le àile na Talmhainn, bidh iad ag adhbhrachadh ath-bheachdan co-chosmhail ri ghathan cosmach grèine.

Tha an sgrùdadh seo a’ soilleireachadh cho cudromach sa tha e dàta cearcall-craoibhe a chleachdadh an co-bhonn ri coraichean deighe gus tuigse nas fheàrr fhaighinn air gnìomhachd grèine tro eachdraidh. Ged nach eil tomhasan ionnsramaid dìreach de ghnìomhachd grèine rim faighinn ach bhon t-17mh linn, tha fàinneachan craoibhe agus coraichean deigh a’ toirt sealladh luachmhor air giùlan na grèine san àm a dh’ fhalbh.

stòran:

- Fios naidheachd Oilthigh Leeds

- Sgrùdadh air a stiùireadh le Edouard Bard bhon Collège de France