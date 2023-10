An cruth-atharrachadh iongantach air Zorro: Bho phiseag diùid gu cat ag atharrachadh dath

Geàrr-chunntas: Cha robh dùil aig Joey agus Jonah ri piseag a ghabhail le cruth-atharrachadh cho inntinneach. Nuair a lorg iad Zorro, tabby liath diùid agus neo-shoilleir, thuit iad sa bhad ann an gaol leis a choltas gun samhail. Thar ùine, chaidh comharran tabby Zorro à sealladh, agus thionndaidh aodann gu tur dubh, a’ cosnadh dha am far-ainm “werewolf.” An-diugh, tha Zorro a 'leantainn air adhart ag atharrachadh agus a' cur iongnadh air an luchd-seilbh aige le a choltas a tha a 'sìor fhàs agus a phearsantachd spòrsail.

Bha Joey agus Jonah a’ coimhead airson rud ùr a chuir ris an teaghlach aca nuair a chuala iad mu sgudal de phiseagan sabhal a bha feumach air dachaighean. Nuair a ràinig iad, cha robh air fhàgail ach aon phiseag, agus a dh’ aindeoin gun robh càch a’ coimhead thairis orra, ghlac an tabaidh glas diùid seo an aire. A dh’ aindeoin dìth còta sùbailte agus dìth ùidh ann an conaltradh daonna, chaidh Joey a tharraing chun phiseag bheag a bha coltach ri raccoon, le còmhlan sùla geal agus earball stiallach, agus chuir iad romhpa Zorro ainmeachadh.

Mar a shocraich Zorro a-steach don dachaigh ùr aige, dh’ fhàs a phearsantachd, agus thòisich a choltas corporra ag atharrachadh cuideachd. Dh’fhalbh a shuilean biorach, agus thionndaidh aodann dubh. Thug caraidean eadhon iomradh air a choltas ùr ri madadh-allaidh. Dh’ atharraich a’ phiseag a bha uair àbhaisteach gu bhith na chat air leth gun samhail, a chuir iongnadh air an luchd-seilbh aige le gach atharrachadh.

An-diugh, cha mhòr nach eil comharran tabby Zorro air a dhol à bith, agus tha e air fàs gu bhith na chat cruaidh liath le aodann dorcha. Tha Joey agus Jonah a’ gabhail ris a’ chruth-atharrachadh leantainneach agus tha iad air bhioran a bhith a’ faicinn mean-fhàs leantainneach am peata gaoil aca. Aig timcheall air 5 mìosan a dh'aois, tha Zorro air fàs gu bhith na dheugaire spòrsail, misneachail agus gutha a chumas an luchd-seilbh trang latha is oidhche.

Tha Joey agus Jonah a’ faireachdainn air leth fortanach gun do ghabh iad gun fhiosta ri piseag cho iongantach agus a dh’ atharraich dath. Bidh iad a’ roinn turas Zorro air àrd-ùrlaran meadhanan sòisealta mar TikTok agus Instagram, far a bheil an sgeulachd aige a’ leantainn air adhart a’ glacadh agus a’ brosnachadh leannanan cait air feadh an t-saoghail.

Stòran: An Dodo.