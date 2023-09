Kim Kardashian a’ faighinn thairis air an eagal a th’ aice air damhain-allaidh air an t-seata de AHS: Delicate

O chionn ghoirid chuir Kim Kardashian, an rionnag TBh fìrinn agus neach-tionnsgain, aghaidh air na h-eagal aice fhad ‘s a bha i ag obair air an t-seata de American Horror Story: Delicate. Ann an dealbh sanasachd airson an taisbeanaidh, chithear Kardashian na seasamh le tarantula mòr air a torso. Thog an ìomhaigh, a chaidh a cho-roinn air na meadhanan sòisealta, aire gu sgiobalta agus bhrosnaich e còmhraidhean mu bhith a’ cur aghaidh air eagal.

Anns a’ cheann-sgrìobhadh a tha an cois an dealbh, dh’aidich Kardashian, “Tha eagal orm ro damhain-allaidh.” Tha an aideachadh fosgailte seo bho neach ainmeil le milleanan de luchd-leantainn a’ nochdadh eagal cumanta a tha mòran dhaoine a ’roinn.

Chan e obair fhurasta a th’ ann an aghaidh eagal, agus dha Kardashian, bha e a’ ciallachadh a dhol an aghaidh a h-arachnophobia. Le bhith a’ leigeil le tarantula a bhith a’ snàgadh oirre, sheall i gaisge mòr agus deònach a crìochan a phutadh.

Tha an ìomhaigh làidir seo na chuimhneachan cumhachdach gum faodar an t-eagal a cheannsachadh le diongmhaltas agus deònach a dhol a-mach às an raon comhfhurtachd. Tha e na bhrosnachadh do dhaoine fa leth a tha a’ strì leis na h-eagallan aca fhèin a dhol nan aghaidh.

Tha an dealbh-camara agus onair Kardashian mu na h-eagal aice air còmhraidhean a bhrosnachadh mu nàdar an eagail agus mar as urrainn dha daoine a chumail air ais ann an diofar raointean de bheatha. Faodaidh faighinn thairis air eagal leantainn gu fàs pearsanta agus mothachadh air cumhachd.

Gu h-iomlan, tha gluasad dàna Kim Kardashian air an t-seata de AHS: Delicate na chuimhneachan gur e gnìomh misneachail a th’ ann an aghaidh eagal a bhrosnaicheas daoine eile gus aghaidh a thoirt air na h-eagallan aca fhèin agus faighinn thairis orra.

Mìneachaidhean:

- Tarantula: Seòrsa de damhan-allaidh mòr, faltach air a bheil eagal gu tric air daoine air sgàth a choltais.

stòran:

