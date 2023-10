A’ Lorg Beatha: A’ sgrùdadh K Dwarf Star Systems

Tha mòran rannsachaidhean airson planaidean còmhnaidh ann an siostaman rionnag eile air fòcas sònraichte a chuir air rionnagan coltach ris a’ Ghrian. Ach, tha rionnagan coltach ri grèine gu math tearc. Mar thoradh air an sin, tha speuradairean a’ leudachadh an oidhirpean gus rionnagan a thoirt a-steach don ath roinn sìos - K dwarf stars. Tha na rionnagan sin beagan nas lugha, nas aotroime agus nas laige na a’ Ghrian, ach tha iad aig fìor thoiseach am beatha agus faodaidh iad fuireach aig an ìre seo airson billeanan de bhliadhnaichean.

Thathas den bheachd gu bheil K troich nan tagraichean math airson a bhith a’ caladh beatha air sgàth cho seasmhach ‘s a tha iad agus cinneasachadh ìosal de rèididheachd millteach. A bharrachd air an sin, tha iad nas dualtaiche saoghal còmhnaidh a bhith aca faisg air an rionnag, gan dèanamh nas fhasa an lorg.

An-dràsta, tha speuradairean air timcheall air 5,000 K troich a mhapadh taobh a-staigh 50 parsecs (timcheall air 165 bliadhna aotrom) den Talamh. Thathas air dearbhadh gu bheil planaidean aig grunn dhusan de na rionnagan sin. Ach, chan eil gin de na planaidean sin coltach ris an Talamh no aig a bheil na suidheachaidhean a tha riatanach airson beatha coltach ris an Talamh.

Is e aon shiostam inntinneach siostam K-dwarf dùbailte suidhichte nas lugha na 12 solas-bliadhna air falbh, a tha faisg air Deneb, earball soilleir an reul-bhad Cygnus. Tha an siostam seo air a dhèanamh suas de dhà rionnag a tha fada bho chèile, a’ ceadachadh àite gu leòr airson planaidean a dh’fhaodadh a bhith ann. A dh’ aindeoin a chomas mar phrìomh thogalaichean, cha deach planaidean sam bith a lorg san t-siostam seo fhathast.

Tha gealladh mòr ann a bhith a’ rannsachadh agus a’ sgrùdadh leantainneach air siostaman rionnag K troich gun lorgar planaidean àitich agus is dòcha eadhon comharran de bheatha a-muigh. Dh’ fhaodadh tuilleadh lorgan anns na siostaman sin seallaidhean luachmhor a thoirt seachad air na suidheachaidhean a tha riatanach airson beatha a bhith soirbheachail taobh a-muigh ar siostam grèine fhèin.

