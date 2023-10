Dùbhlan Galaxies Gnìomhach Redshift Àrd Tuigse a th’ ann mu thràth air tuill dhubh supermassive

Ann an sgrùdadh o chionn ghoirid, tha speuradairean air dàta bho Theileasgop Fànais James Webb (JWST) a chleachdadh gus sgrùdadh a dhèanamh air a’ cheangal eadar tuill dhubh supermassive (SMBHn) agus na galaxies aoigheachd aca aig ìrean dearga àrd. Tha na SMBHan fad às, tràth-chruinne-cè seo a’ toirt sealladh dhuinn air cruthachadh agus fàs nam beathaichean cosmach sin.

Is e aon de na prìomh cheistean ann a bhith a’ tuigsinn SMBHn cò às a thàinig iad. Tha speuradairean fhathast a’ deasbad a bheil na tuill dhubha sin a’ tighinn bho na tha air fhàgail de rionnagan mòra no tro thuill dhubh tuiteam dìreach nas truime. Tha lorg SMBH “thar-mhòr” le JWST a’ moladh gum faodadh tùs sìol trom a bhith ann, ach tha feum air tuilleadh sgrùdaidhean stèidhichte air àireamh-sluaigh gus seo a dhearbhadh.

Is e tòimhseachan eile an co-dhàimh teann eadar tomad an SMBH agus tomad stellar an galaxy aoigheachd. Tha an co-dhàimh seo ri fhaicinn ann an siostaman faisg air làimh, ach tha a bhith ga sgrùdadh aig àrd-dhearg air a bhith dùbhlanach air sgàth cho soilleir ‘s a tha na SMBHn a tha a’ cruinneachadh an coimeas ris na galaxies aoigheachd aca. Ach, le cugallachd JWST, tha speuradairean a-nis comasach air an dàimh seo a sgrùdadh aig àrd-shifts.

Chuir ùghdaran an sgrùdaidh seo ri chèile sampall de 23 SMBH àrd-dhearg bho dhàta JWST. Chaidh gach stòr a thaghadh stèidhichte air làthaireachd loidhne Hα farsaing, a’ nochdadh gu robh SMBH cruinnichte ann. Sheall na co-dhùnaidhean gu bheil an dàimh eadar tomad SMBH agus mòr galaxy aig àrd-redshifts gu math eadar-dhealaichte bhon dàimh ionadail.

Gu cudromach, thathas a’ faighinn a-mach gu bheil na tuill dhubh àrd-dhearg tòrr nas mòr an taca ris na galaxan aoigheachd aca na tha air fhaicinn anns a’ chruinne-cè ionadail. Tha an lorg seo a’ toirt dùbhlan don tuigse a th’ againn an-dràsta air co-leasachadh SMBHn agus na galaxies aoigheachd aca.

Tha buaidh an dàimh àrd-dhearg seo cudromach. Tha e a’ moladh gu bheil barrachd SMBHn aig ìrean dearga na bha dùil roimhe. Tha an sgrùdadh cuideachd a’ soilleireachadh a’ chomas a th’ ann airson galaxies aoigheachd an ìre mhath beag aoigheachd a thoirt do SMBHn mòra, a chithear le JWST.

Tha an rannsachadh seo a’ toirt sealladh ùr air mar a tha tuill dhubha anabarrach a’ cruthachadh agus a’ fàs agus an dàimh a th’ aca ris na galaxan aoigheachd aca. Tha e a’ fosgladh slighean airson tuilleadh sgrùdaidhean gus tuigse nas fheàrr fhaighinn air cò às a thàinig na beathaichean cosmach sin agus am buaidh air mean-fhàs galaxies.

