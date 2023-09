Bidh speuradairean a’ faighinn a-mach dòigh ùr air ìre leudachaidh na cruinne a thomhas

Tha speuradairean air a bhith a’ feuchainn o chionn fhada ri tuigse fhaighinn air an ìre aig a bheil an Cruinne-cè a’ leudachadh, ach tha iad air tighinn tarsainn air eadar-dhealachadh mòr anns na tomhasan aca. Tha an dòigh dhìreach air an ìre leudachaidh a thomhas le bhith a’ cumail sùil air mar a tha coltas gu bheil nithean a’ dol air ais bhuainn gu cunbhalach a’ toirt seachad toraidhean mu 9% nas àirde na na luachan a gheibhear bho bhith a’ sgrùdadh chomharran bhon Chiad Chruinne. Tha an eadar-dhealachadh seo air draghan a thogail agus air leantainn gu ath-luachadh air ar tuigse air an Cruinne-cè.

Gus faighinn thairis air an duilgheadas seo, tha luchd-saidheans air a bhith a’ lorg dhòighean ùra air an ìre leudachaidh a thomhas le barrachd mionaideachd. Tha aon fhuasgladh a dh’ fhaodadh a bhith ann a bhith a’ sgrùdadh “coinnlean àbhaisteach” mar an seòrsa Ia supernovae, aig a bheil feartan gnèitheach. Ach, tha e air a bhith na dhùbhlan na tachartasan tearc seo fhaicinn aig fìor astaran.

Gu fortanach, chaidh adhartas a dhèanamh. O chionn ghoirid lorg an Dotair Brenda Frye agus an sgioba aice seòrsa Ia supernova a nochd trì uiread ann an lionsa imtharraingteach a chaidh a chruthachadh le cruinneachadh galaxy galaxy aghaidh. Tha an sealladh sònraichte seo a’ toirt cothrom air an ìre leudachaidh a thomhas nas cinntiche na bha e a-riamh.

Tha supernovae Type I gu sònraichte feumail airson tomhas astair air sgàth an soilleireachd agus na feartan àbhaisteach aca. Le bhith a’ dèanamh anailis air lùb solais seòrsa Ia supernova agus a’ dearbhadh an gluasad dearg aige, faodaidh speuradairean an astar aige a dhearbhadh agus a chleachdadh gus an ìre leudachaidh a thomhas gu dìreach.

Faodaidh lionsan grabhataidh, lùbadh solais le làthaireachd tomad aghaidh an deilbh, dàta eadhon nas luachmhoire a thoirt seachad. Nuair a dh’ àrdaicheas nì mòr aghaidh na deilbh galaxy cùl-raoin tro lionsan, faodar tomhais an dàil ùine grabhataidh de thachartasan gluasadach sam bith taobh a-staigh nan ìomhaighean lionsa a chleachdadh gus tuairmse a dhèanamh air an ìre leudachaidh.

Tha gealladh mòr ann a bhith a’ tuigsinn ìre leudachaidh na Cruinne-cè nuair a lorgar lionsa trom-tharraing làidir a dh’àrdaicheas sgìre anns a bheil galaxies fad às, mòr is cumadh rionnagan. Faodaidh tuilleadh amharc agus tomhas thar ùine seallaidhean deatamach a thoirt seachad air a’ phàirt bhunaiteach seo de chosmeòlas.

Stòr: Saidheans Ameireaganach, Space.com