Bidh Teileasgop Fànais James Webb a’ faighinn a-mach fiosrachadh ùr mu phlanaidean troich ann an crios Kuiper

Tha Teileasgop Fànais James Webb (JWST) air seallaidhean ùra a thoirt seachad mu cho-dhèanamh agus orbitan trì planaidean corrach ann an Kuiper Belt. Chaidh Sedna, Gonggong, agus Quaoar fhaicinn a’ cleachdadh Webb’s Near-Infrared Spectrometer (NIRSpec), a’ nochdadh làthaireachd hydrocarbons aotrom agus moileciuilean organach iom-fhillte a thathas a’ creidsinn a chaidh a thoirt a-mach le irradachadh meatan. Bha an rannsachadh, air a stiùireadh le Joshua Emery bho Oilthigh Arizona a Tuath, a’ toirt a-steach co-obrachadh le speuradairean bho dhiofar ionadan.

Tha na planaidean corrach seo gu sònraichte inntinneach do speuradairean air sgàth am meud, an orbitan agus an sgrìobhadh. Fhad ‘s a tha sgrùdaidhean roimhe air sealltainn gu bheil nithean Trans-Neptunian eile a’ cumail deigh luaineach air an uachdar, tha orbitan sònraichte aig Sedna, Gonggong, agus Quaoar a tha gan cur ann an diofar rèimean teodhachd agus àrainneachdan irradachaidh. Bha an sgioba ag amas air sgrùdadh a dhèanamh air mar a dh’ fhaodadh na diofar shuidheachaidhean sin buaidh a thoirt air uachdar nam planaidean corrach sin.

A’ cleachdadh dàta a chaidh a chruinneachadh le ionnstramaid NIRSpec Webb, chomharraich an luchd-rannsachaidh pailteas ethan (C2H6) air na trì buidhnean, le Sedna a’ nochdadh an dùmhlachd as àirde. Sheall Sedna cuideachd làthaireachd acetylene (C2H2) agus ethylene (C2H4). Tha na moileciuilean sin nan toraidhean dìreach de irradachadh meatan. Bha am pailteas de na stuthan sin co-cheangailte ri orbit gach planaid troich, a’ moladh ceangal ri teòthachd coimeasach agus àrainneachdan irradachaidh.

Tha sgrùdadh air cuirp ann an siostam na grèine a-muigh, leithid an fheadhainn a lorgar ann an Kuiper Belt, a’ toirt sealladh luachmhor air eachdraidh agus daineamaigs siostam na grèine. Tha am fiosrachadh a gheibhear mu cho-dhèanamh agus orbitan nam planaidean corrach sin a’ cur ri ar tuigse mu chruthachadh agus mean-fhàs siostam na grèine. Tha Teileasgop Fànais James Webb fhathast na inneal ùr-nodha dha speuradairean, a’ toirt seachad lorgaidhean ùra agus a’ leudachadh ar n-eòlas air a’ chruinne-cè.

