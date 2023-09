Bidh teileasgop fànais James Webb a’ cumail sùil air na Galaxies as tràithe

Tha Teileasgop Fànais James Webb (JWST) air misean a bhith a’ coimhead agus a’ sgrùdadh cruthachadh, mean-fhàs, agus sgrìobhadh a’ chiad galaxies sa chruinne-cè. Mar a bhios speuradairean a’ cruinneachadh barrachd dàta bho JWST, tha iad a’ tòiseachadh a’ faicinn cuid de na galaxan as tràithe agus as tràithe.

Tha sgrùdadh o chionn ghoirid a chaidh fhoillseachadh ann an Nature Astronomy le luchd-rannsachaidh anns an Danmhairg a’ nochdadh gu bheil na galaxies tràth sin fhathast gan cruthachadh. Tha an sgrùdadh a’ cuimseachadh air 16 de na galaxies as tràithe a chaidh fhaicinn a-riamh, agus tha na beachdan a’ sealltainn nach eil anns na pailteas cheimigeach anns na galaxies sin ach an ceathramh cuid de na chithear ann an galaxies a chaidh a chruthachadh nas fhaide air adhart.

A rèir an luchd-rannsachaidh, tha na co-dhùnaidhean sin a’ nochdadh gu bheil na galaxies tràth sin fhathast ceangailte gu dlùth ris a’ mheadhan eadar-lalarach agus gu bheil iad a’ faighinn gas pristine gu leantainneach, a bhios a’ lagachadh am pailteas meatailt. Tha seo eu-coltach ris a’ mhodail a th’ ann an-dràsta de mean-fhàs galaxy far a bheil dàimh eadar an àireamh de rionnagan a chaidh a chruthachadh agus na tha de eileamaidean troma an làthair.

Tha an luchd-rannsachaidh a’ toirt fa-near nach eil na toraidhean sin gu tur iongantach leis gu bheil modalan teòiridheach de chruthachadh galaxy air ro-innse a dhèanamh air an iongantas seo. Ach, le bhith ga fhaicinn tha e a’ dearbhadh na modailean sin agus a’ toirt sealladh dhuinn air na h-ìrean as tràithe de chruthachadh galaxy.

Ged a tha an sgrùdadh seo a’ toirt seachad seallaidhean luachmhor, tha na speuradairean gu dùrachdach a’ feitheamh ri beachdan nas motha agus nas coileanta a tha JWST a’ dèanamh an-dràsta. Tha iad an dùil gun toir an dàta seo a tha ri thighinn tuigse nas soilleire air mar a chaidh galaxies agus na ciad structaran a chruthachadh anns a’ chiad billean bliadhna às deidh a’ Bhrag Mhòir.

Stòran: Reul-eòlas Nàdair, Cruinne-cè an-diugh